Pour les 30 ans de la Twingo, Renault propose de réinventer ce modèle à l’aide de l’intelligence artificielle sur son stand du salon Rétromobile et en ligne. Qui sera le plus créatif ?

Le débat autour de la création de contenus et d’images à l’aide de l’intelligence artificielle est devenu incontournable. Plutôt que d’aller contre ces nouveaux outils, Renault a décidé de surfer sur la tendance. Pour fêter les 30 ans de la Twingo, la marque a installé sur son stand du salon Rétromobile, un espace pour inviter tous les fans de la marque à laisser libre cours à leur imagination pour créer une nouvelle version de la Twingo. Une de ces créations deviendra même un futur show-car de Renault. On est curieux de voir le résultat.

Cette campagne #ReInventTwingo est également accessible en ligne. On peut d’ailleurs découvrir sur les réseaux sociaux des créations particulièrement réussies et crédibles. De notre côté… C’est un peu moins ça. Nous avons quand même tenté l’expérience, en y mettant toute notre énergie et créativité !

Mieux vaut savoir comment exploiter le potentiel de l’outil

Réaliser une magnifique création à l’aide d’une IA, en utilisant une solution comme Midjourney, est à la portée de tous. Il faut cependant savoir comment orienter l’outil pour que la réponse à notre requête soit réellement quelque chose d’intéressant ou d’exploitable.

Forcément, si comme moi, vous demandez à l’IA de réinventer une Twingo qui reprend l’idée d’une girafe dans la savane qui est joyeuse et qui tire la langue, vous sentez probablement la catastrophe arriver. Vous n’êtes probablement pas prêt pour le résultat :

Notre magnifique création midjourney/twingo // Source : Raphaelle Baut

Enfin, cela aurait même pu être pire, selon les premiers résultats de notre requête, qui a dû être affinée. Même si les créations assistées par l’intelligence artificielle peuvent donner des résultats bluffants, il y a aussi des résultats que l’on ne devrait même pas oser diffuser en ligne.

Création fail midjourney // Source : Raphaelle Baut

D’autres créations sont particulièrement réussies

Vous l’aurez compris, les cours d’art plastique n’étaient pas vraiment ma matière préférée à l’école. Par contre, d’autres créations valent le coup d’œil en ligne.

Les créations professionnelles ReInventTwingo // Source : TheArsenale / Renault

Si vous vous sentez l’âme d’un artiste et que vous maitrisez les IA, telles que Midjourney ou Dall-e, lancez-vous ! Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour soumettre votre création avec le hashtag de la campagne.

En tant qu'expert de l'IA appliquée à l'automobile, on se devait de participer au jeu de réimaginer l'iconique Twingo grâce à l'IA de #Midjourney. #ReinventTwingo 🚗🍃



Alors, on tient le design de la Twingo du futur ? 😉#Twingo30 #BornfromAI #AIforAutomotive pic.twitter.com/GnmDvK9AFs — Tchek (@Tchek_fr) February 2, 2023

L’idée n’est quand même pas de mettre les designeurs automobiles au chômage, mais l’initiative de Renault reste assez originale. C’est bien la première fois que le public peut créer ce qui sera le prochain show-car de la marque. On a assez hâte de découvrir le résultat final.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !