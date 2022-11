Tesla s’apprête à proposer une application native Apple Music dans ses voitures. Enfin, penseront les conducteurs.

Tesla va-t-il enfin écouter les doléances de certains de ses clients et intégrer une application Apple Music dans son écosystème ? Comme le rapporte le site not a tesla app dans un article publié le 20 novembre, le constructeur américain devrait prochainement ajouter la plateforme de streaming musical, développé par Apple, à son système d’infodivertissement.

L’utilisateur Aaron Cash s’est récemment rendu au Petersen Automotive Museum de Los Angeles, où une nouvelle exposition Tesla prend place. Dans l’une des Model S montrées, il a pu tomber sur des indices suggérant l’arrivée prochaine du service Apple Music dans les voitures Tesla : un logo dans l’interface et une page montrant la configuration (avec un QR code).

Apple Music dans une voiture Tesla // Source : Twitter Aaron Cash

Apple Music enfin dans les Tesla

Aujourd’hui, il est bien possible d’écouter de la musique sur Apple Music dans sa Tesla, à condition de passer par son téléphone et la liaison Bluetooth. Cette configuration est très limitée : on ne peut pas naviguer dans ses playlists depuis les commandes de la voiture (y compris vocales). Il est simplement possible de gérer la lecture ou le volume.

En revanche, l’application native de Spotify est très complète et offre une expérience utilisateur bien plus agréable. À noter que l’abonnement est inclus dans le service Connexion Premium de Tesla (à 9,99 € par mois) — on peut aussi utiliser son propre abonnement Spotify.

Une application native Apple Music serait donc une excellente nouvelle pour celles et ceux qui préfèrent l’écosystème Apple à celui du concurrent Spotify — et ne veulent pas avoir l’impression de payer un abonnement pour rien. Cela permettrait aussi à Tesla de laisser le choix aux conductrices et aux conducteurs pour écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles (ce que ne permet pas l’option Bluetooth).

Il reste à élucider la question du timing. Sur ce point, il faut noter que le système d’exploitation de la Model S dans laquelle est montée Aaron Cash était numérotée 2022.40.50. Il renverrait à une version dédiée aux développeurs, laquelle pourrait être proposée au grand public dans un futur proche. On se dit qu’Apple Music est bien parti pour être intégré aux véhicules Tesla à l’occasion de la grosse mise à jour de fin d’année — soit dans quelques semaines. En 2021, la multinationale avait rajouté des jeux vidéo (Sonic) et TikTok.