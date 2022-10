Des clients de Rivian ont été informés du rappel de 13 000 véhicules électriques de la marque. Un problème dans la direction est en cause. Rivian prévoit d’organiser des inspections et des réparations.

Le fabricant américain de voitures électriques Rivian a décidé de procéder au rappel volontaire de 13 000 véhicules livrés. En cause : un problème de fixation dans la direction des véhicules, souligne l’AFP. Les clients de la marque ont été informés de la situation par mail le vendredi 7 octobre 2022.

« La sécurité de nos clients sera toujours notre priorité absolue, et nous nous engageons à résoudre ce problème sur tous les véhicules concernés aussi rapidement que possible », écrit Rivian dans un communiqué, cité par TechCrunch. Le constructeur indique que des rendez-vous seront prévus avec les clients concernés afin d’organiser « des inspections et des réparations » si besoin. Rivian assure qu’elles ne devraient prendre que quelques minutes et seront exécutées gratuitement.

La startup a comptabilisé un total de 7 incidents de cette nature. « À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucune blessure liée à ce problème », tient toutefois à rassurer Rivian.

Zoom sur le modèle R1S de Rivian. // Source : Rivian (photo recadrée)

Rivian n’a pas « pas suffisamment ajusté » la fixation de la direction

Que s’est-il passé exactement avec les véhicules électriques concernés ? Selon l’AFP, Rivian a fait savoir que la fixation de la direction « n’a pas été suffisamment ajustée » sur « un petit pourcentage » de véhicules. Conséquence : « en de rares circonstances », cela peut entraîner une perte du contrôle de la direction (avec un desserrement et une vibration des pneus), ce qui est donc un problème sérieux pour la sécurité.

Dans quels cas faut-il s’inquiéter, si vous possédez un véhicule électrique Rivian ? « Si vous entendez un bruit excessif, une vibration ou une dureté dans la suspension avant ou un changement dans la performance de la direction, appelez-nous immédiatement », indique R.J. Scaringe, le PDG de Rivian, cité par l’AFP. Une réparation à distance ou une récupération du véhicule pourra être organisée pour les clients qui préfèrent éviter de prendre le volant.