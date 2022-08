La marque tchèque va lancer 3 nouveautés électriques d’ici à 2026. L’imposant concept Vision 7S devrait inspirer l’un de ces futures modèles.

Comme toutes les marques, Skoda prépare sa transition vers un avenir 100 % électrique en Europe. Le constructeur tchèque vient de présenter, le 30 août 2022, plusieurs changements qui vont marquer sa transformation pour les années à venir. Un nouveau logo, mais également une nouvelle approche dans le design de ses modèles, sont les premiers pas dans ce sens.

Skoda prévoit de lancer 3 nouveautés électriques d’ici à 2026. Le Skoda Concept Vision 7S donne un aperçu de l’un de ces futurs modèles, probablement sur un segment que la marque n’occupe pas encore.

Un (trop) grand SUV électrique 7 places

Lorsque la marque a dévoilé, en 2019, le concept de ce qui allait devenir l’ENYAQ, Skoda avait déjà osé sortir de son schéma habituel. Avec le Concept Vision 7S, le constructeur va encore plus loin en optant pour un design complètement repensé. Le passage à l’électrique est l’occasion de tourner la page d’un design qui commence à avoir fait son temps.

Skoda concept Vision 7S. // Source : Skoda

Quand on imagine un SUV de 7 places signé Skoda, on peut penser au Skoda Kodiaq, le véhicule familial de la gamme actuelle. Mais, ce concept est bien plus imposant, puisqu’il dépasse les 5 mètres de long. Présenté ainsi, le Concept Vision 7S irait plutôt chasser sur les terres des prochains modèles de Kia et Hyundai. L’EV9 de Kia doit d’ailleurs pointer le bout de son capot début 2023 sur ce créneau, alors que ce concept Skoda ne doit voir le jour que fin 2025.

Ce type de gabarit est pourtant une niche de marché actuellement en Europe. On peut se demander si le concept Vision 7S va garder ces généreuses proportions. Ce serait en tout cas un nouveau segment de conquête pour le constructeur, s’il se concrétisait ainsi. On ne peut pas enlever aux équipes du design que Skoda ose. Le style proposé est plus que musclé, très inspiré par l’univers tout-terrain.

Skoda concept Vision 7S. // Source : Skoda

L’intérieur est par contre un peu moins surprenant. Il nous rappelle les premières esquisses du Concept Vision iV, devenu depuis le Skoda Enyaq. On peut cependant toujours compter sur Skoda pour garder l’esprit « simply clever », qui ajoute beaucoup de fonctionnalités pratiques au quotidien à l’intérieur, comme à l’extérieur, du modèle. La marque s’engage à apporter de plus en plus de matériaux recyclés au sein de ses modèles.

Intérieur du Skoda concept Vision 7S. // Source : Skoda

Malgré sa taille, Skoda annonce que le Concept Vision 7S disposerait de plus de 600 km d’autonomie. Le concept repose sur la plateforme électrique MEB du groupe Volkswagen. Il serait équipé d’une version à batterie de 89 kWh avec une capacité de recharge poussée à 200 kW, ce qui est pour le moment inédit sur la plateforme MEB.

2 autres voitures électriques également prévues avant 2026

Heureusement, la gamme électrique de Skoda va également viser des véhicules plus communs. En plus de ce grand SUV 7 places, la marque va lancer avant 2026 un SUV Compact et une voiture plus petite, sans donner plus de précision. On peut espérer qu’une citadine soit au programme du constructeur tchèque. Une déclinaison de Skoda sur la base du concept Volkswagen ID Life (ou ID.2) serait en tout cas la bienvenue dans le paysage des véhicules électriques.

On devrait avoir assez rapidement des nouvelles d’au moins un des projets mentionnés. On pourra alors découvrir quels éléments du concept Vison 7S seront repris, pour définir la nouvelle identité visuelle des modèles électriques à venir dans la marque.