Skoda a dévoilé son concept Vision iV, un coupé électrique.

Quelques jours avant le salon automobile de Genève, Skoda avait pris les devants en montrant un premier croquis de la Vision iV, un concept de coupé électrique au design affirmé et technologique (les rétroviseurs extérieurs sont virtuels). Grâce à un communiqué de presse publié le 5 mars 2019, on en sait plus.

Développée sur la plateforme MEB de Volkswagen, la Vision iV s’appuie sur deux moteurs — un à l’avant, un à l’arrière — pour proposer une transmission intégrale. Grâce à une puissance totale de 225 kW (306 chevaux), le coupé à l’allure sportive avale le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et peut passer de 80 à 120 km/h en moins de 4 secondes. La vitesse maximale atteint les 180 km/h.

Batterie à refroidissement liquide

Flanqué d’une batterie de 83 kWh associée à un refroidissement liquide, le concept offre 500 kilomètres d’autonomie (cycle WLTP) et peut faire 80 % du plein en 30 minutes.

La Vision iV est évidemment connectée, en témoignent sa compatibilité 5G pour les fonctionnalités d’infodivertissement et la possibilité de communiquer de manière plus poussée avec les téléphones du conducteur et des passagers. Ainsi, le smartphone peut faire office de clé numérique pour ouvrir et démarrer la voiture.

Skoda pense aussi à améliorer la sécurité : « La voiture détecte le déclin de la concentration du conducteur en surveillant le mouvement de ses yeux. Il peut également suivre leur fréquence cardiaque et alerter le conducteur s’il est à un niveau dangereux ou, si nécessaire, immobiliser automatiquement et en toute sécurité le véhicule. »

Pour terminer, la Vision iV revendique un statut de voiture autonome de niveau 3, c’est-à-dire capable de rouler seule sur une autoroute. Skoda prend néanmoins des pincettes en indiquant que le conducteur peut reprendre le contrôle dans des situations très dangereuses.

Crédit photo de la une : Skoda