Après le SUV et le break, MG s’attaque au segment des compactes électriques. La nouvelle MG4 devrait faire parler d’elle, mais pas uniquement pour son tarif inférieur à 30 000 €.

MG a dévoilé depuis peu les premières informations relatives à sa nouvelle MG4. Face à un engouement assez fort pour cette nouveauté, la marque ouvre les pré-réservations pour ce modèle, à partir de ce 5 août 2022. Le véhicule doit arriver à l’automne en France.

Il faut dire que la marque MG semble avoir bien compris comment répondre à la demande. Avec de nouveaux modèles qui arrivent rapidement en vente, combinés à des performances honorables et des prix très abordables, la marque commence à creuser son trou sur le marché français. La nouvelle MG4 pourrait attirer une nouvelle clientèle vers la marque chinoise du groupe SAIC Motor.

Ce que l’on sait déjà de cette MG4 électrique

La MG4 va venir concurrencer la Renault Megane e-Tech dans la catégorie des voitures compactes. Le véhicule fera 4,28 m de long, soit 7 centimètres de plus que la Française.

Le modèle va inaugurer la nouvelle plateforme du constructeur, avec une batterie de nouvelle génération particulièrement fine. Comme pour les autres modèles du constructeur, la MG4 sera disponible avec deux tailles de batterie différentes : 51 kWh et 64 kWh. Cela offrira à la MG4 une autonomie respectivement de 350 et 450 km selon le cycle wltp.

3/4 arrière de la MG4. // Source : MG Motor

La MG4 propose un moteur de 150 kW (204 ch) pour la version équipée de la grande batterie, et de 125 kW (170 ch) pour la petite batterie. Elle proposera ultérieurement une version équipée d’une transmission intégrale. La marque nous promet une voiture électrique agile et dynamique.

MG mise beaucoup sur ses feux avant et arrière en LED pour donner une identité forte à son modèle. Avec le design de cette MG4, MG s’affirme et ose encore un peu plus, à l’image de ce qui a été initié avec son Marvel R.

Intérieur de la MG4. // Source : MG Motor

L’intérieur aussi doit proposer une nouvelle philosophie « less is more » : un intérieur assez épuré, avec une petite console centrale flottante qui ouvre l’espace à bord. On a envie de voir cela de plus près.

La MG4 sera disponible en 7 coloris, dont plusieurs teintes vives (rouge, bleu et orange) pour ceux qui sont prêts à oser la couleur.

Un petit plus pour les premiers qui vont pré-reserver le modèle

Cette MG4 est le 3e modèle du constructeur à avoir un prix de départ inférieur à 30 000 € après le SUV MG ZS EV et le break MG5. Comme le prix est déjà particulièrement attractif, puisque le modèle est annoncé à moins de 30 000 € (avant Bonus), il ne faut pas s’attendre à beaucoup de la part de MG. Mais, l’intention est louable.

MG propose aux 500 premières pré-réservations d’obtenir en plus le câble de recharge domicile gratuitement et une carte de recharge créditée de 300 €, à utiliser sur les bornes publiques.