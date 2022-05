Ramasser des jouets pour enfants, ranger la vaisselle… Ces gestes simples du quotidien prennent un tout autre sens quand ils sont effectués par un robot et non pas par l’homme. C’est la nouvelle mission Dyson.

Dyson a présenté une série de prototypes de robots en cours de développement le 25 mai 2022. La société anglaise a annoncé son intention d’embaucher des centaines d’ingénieurs au cours des cinq prochaines années afin de construire des robots capables d’accomplir les tâches ménagères humaines.

Le mot « robot » renferme plusieurs typologies aux fonctions distinctes. Les premiers types de robots à avoir été conçus et qui restent, même aujourd’hui encore, les produits les plus fabriqués dans le monde, sont les robots industriels. On les trouve principalement dans l’industrie automobile, comme ceux d’Elon Musk par exemple.

Il existe aussi les robots issus du domaine médical. Ces robots se présentent souvent sous forme de bras mécaniques, tels que ceux utilisés par des chirurgiens lors de certaines opérations.

Le nouveau robot Dyson

Les images sont conçues pour montrer la motricité fine et délicate des machines, avec des bras capables de soulever des assiettes hors d’un égouttoir ou des jouets pour enfants.

L’entreprise anglaise, connue pour sa gamme d’aspirateurs et de sèche cheveux, affirme qu’elle vise à développer « un appareil autonome capable d’accomplir les tâches ménagères mais aussi d’autres tâches ». Le site The Guardian explique qu’un tel appareil pourrait être commercialisé et voir le jour d’ici 2030.

Comme il est également rapporté par le site The Guardian, Dyson construit ce que l’entreprise espère être le plus grand centre de recherche en robotique du Royaume-Uni. Ce centre sera basé à Hullavington Airfield, près d’un autre centre de conception appartenant à Dyson et se te trouvant à Malmesbury, dans le Wiltshire. L’endroit était destiné auparavant au développement de la voiture électrique Dyson, avant que le projet ne soit annulé en 2019.