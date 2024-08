Lecture Zen Résumer l'article

On ignore quelle mouche a piqué Dyson, qui lancera à la fin du mois d’août une gamme de produits de soin pour les cheveux. Oui, la multinationale se lance sur le marché de la cosmétique.

En 2150, vous irez peut-être vous rafraîchir dans un Dyson Coffee Shop™, vous délectant alors d’un café vegan™ sans sucre et bon pour la santé. Puis, vous ferez l’acquisition du dernier produit de Dyson, un aspirateur autonome capable de vous rafraîchir, de vous coiffer et de vous faire la conversation (grâce à une intelligence artificielle). En revanche, vous ne roulerez pas à bord d’une Dyson Car™, puisque le projet a été annulé après avoir englouti une somme d’argent astronomique.

Ce scénario digne d’un mauvais film de SF, où une entreprise — Dyson, si vous n’avez pas compris — prendrait le contrôle de l’économie, est plausible à en croire le dernier communiqué de presse de la marque, publié le 15 août. On découvre que l’entreprise va lancer, à compter du 26 août, une gamme de produits cosmétiques. À savoir : une crème et un sérum pour aider au coiffage, à associer aux sèche-cheveux, fers à lisser et autres.

Dyson lance des crèmes pour se coiffer

On a relu le communiqué 50 fois pour être sûr de l’annonce de Dyson. On a aussi vérifié la date, tant elle est digne d’un 1er avril (précédemment, Dyson a annoncé son casque audio associé à un purificateur d’air à cette date, et tout était vrai). Mais on ne rêve pas : la firme spécialisée dans la tech se lance sur un segment inconnu pour elle et qui pourrait paraître saugrenu aux yeux de beaucoup d’observatrices et observateurs.

Concrètement, la gamme prend la forme d’une marque, baptisée Chitosan, qui propose pour le moment deux produits : une crème coiffante de pré-coiffage (quatre versions disponibles) et un sérum après-coiffage (hydratation et effet fixant pendant 12 heures). Ils ont été conçus « pour résoudre les problèmes rencontrés lors de l’utilisation de produits de coiffage ordinaires » et seraient adaptés à tous les types de cheveux. Vous n’êtes pas convaincu ?

Matthew Collins, coiffeur ambassadeur de Dyson, nous le vend bien : « Ayant passé plus de 20 ans à coiffer des célébrités pour des instants de représentations uniques, la promesse d’une rétention flexible du style avec mouvement et brillance, et ce, pour tous les types de cheveux, est une véritable innovation. » Soit.

Le nom Chitosan n’a pas été donné au hasard : il s’agit d’une molécule, tirée de crustacés et normalement utilisée sous la forme de compléments alimentaires (pour absorber la graisse). Les chimistes de chez Dyson ont découvert qu’on pouvait en trouver dans les champignons. L’entreprise note pour les cheveux que « ses propriétés structurelles naturelles aident à soutenir et à maintenir les coiffures en créant une structure légère semblable à une toile autour de chaque mèche de cheveux, sans aucun effet collant, cassant ou cartonné » — comme dans les parois d’un champignon. Dyson ne cherche même pas à chasser le naturel et n’hésite pas à donner des noms à ces technologies cosmétiques (exemple : Triodetic).

Dyson se permet quand même d’innover au niveau de l’emballage : les produits Chitosan prennent place dans un flacon de 100 ml équipé d’une pompe, afin de fournir une dose exacte de 0,23 ml à chaque pression. Le but ? Éviter le gaspillage et/ou la surutilisation. Tant mieux quand on sait que chaque flacon est vendu 59 € (54 € pour la seule recharge). À titre de comparaison, un pot de Vivelle Dop de 190 ml coûte moins de 5 €. Une cire ou crème coiffante de la marque Horace (plus haut de gamme, avec une majorité d’ingrédients d’origine naturelle) ? 14 € pour 50 ml.

