Vous pensiez que le nom d’eBay voulait dire « baie électronique » ? Candides que vous êtes !

C’est un site web sur lequel vous avez peut-être déjà fait des affaires, avec son fameux service de vente aux enchères. Plus de 26 ans après ses débuts, eBay reste l’un des sites les plus fréquentés au monde. Mais la plateforme n’a pas toujours eu ce nom. À l’origine, l’entreprise, qui a été fondée par Pierre Omidyar, se fait appeler AuctionWeb. Nous sommes alors le 3 septembre 1995.

Pendant deux ans, eBay opère sous cette identité. Le nom d’AuctionWeb a en quelque sorte deux sens : on peut le voir comme un réseau d’enchères et comme des enchères en ligne. Le mot web a une double signification. Il désigne à la fois la « couche » sur lequel on trouve les sites et la logique de toile, de réseau, qui interconnecte les pages.

On trouve même la PS5 sur eBay… à condition d’y mettre le prix… // Source : Capture d’écran

Le premier objet vendu sur eBay ? Un objet cassé

Déjà à l’époque, le site est capable d’assumer son rôle de site marchand. Pour la petite histoire, le tout premier article vendu sur AuctionWeb était un pointeur laser dysfonctionnel. Le prix à l’époque ? 14,83 dollars. Pour les vingt ans du service, eBay avait d’ailleurs réalisé une petite opération promotionnelle autour de cet acheteur, qui a conservé ce drôle de produit.

Deux ans plus tard, en septembre 1997, Pierre Omidyar juge qu’il faut changer de nom. Le fondateur de la société souhaite se baser sur le nom d’Echo Bay Technology Group, qui est le nom de son entreprise en conseil informatique. Mais l’intéressé se rend compte que le domaine echobay.com, qui aurait été forcément utilisé, est déjà pris par un autre groupe.

Il s’agit plus exactement d’une compagnie minière d’or, Echo Bay Mines, qui a existé entre 1964 et 2003, avant d’être reprise par Kinross Gold. Puisque echobay.com ne peut pas être récupéré à ce moment-là, il est alors décidé de faire plus simple encore. Le nom est raccourci de quelques lettres, et echobay.com devient ebay.com.

L’ironie de l’histoire, c’est que le domaine echobay.com ne semble plus actif aujourd’hui, en 2022 — la page ne charge pas sur le navigateur. L’entreprise Echo Bay Mines elle-même a été absorbée par Kinross Gold. Mais cela ne conduira certainement pas eBay à rebasculer sur cette ancienne piste : la valeur du domaine ebay.com est infiniment plus grande aujourd’hui.