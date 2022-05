Apple annonce plusieurs fonctions qui arriveront « plus tard cette année ». Un système de sous-titres instantanés, similaire à celui d’Android, est au programme.

Sans le nommer explicitement, Apple vient de dévoiler quelques-unes des nouveautés à venir dans iOS 16, son futur système d’exploitation qui sera dévoilé le 6 juin. Dans un communiqué de presse dédié à l’accessibilité (un point qui sera mis en avant lors de la WWDC, mais qui risque d’être éclipsé par d’autres sujets, d’où cette mise en avant précoce), Apple dévoile des nouveautés qui arriveront en bêta « plus tard cette année ». Au vu du calendrier, il est peu probable que l’on parle d’une future mise à jour d’iOS 15. Il devrait s’agir d’iOS 16.

Des sous-titres instantanés comme sur Android

Depuis Android 10, Google propose une formidable fonction nommée Live Captions. Conçue pour les malentendants, mais utilisable par tout le monde, elle permet d’afficher des sous-titres en haut ou en bas de l’écran et utilise la reconnaissance vocale pour transcrire tout ce qui sort du haut-parleur du téléphone ou des écouteurs. Son usage premier est de sous-titrer un appel vidéo ou une vidéo, mais les sous-titres instantanés sont aussi bien pratiques lorsque l’on ne comprend pas bien une langue et que l’on souhaite une traduction (ou quand on n’a pas d’écouteurs sur soi). Cette fonction géniale n’avait, jusqu’à maintenant, pas d’équivalent sur iOS 10.

Dans une future mise à jour d’iOS, vraisemblablement iOS 16, Apple va ajouter des sous-titres automatiques. Ils fonctionneront sur iOS, iPadOS et macOS mais, malheureusement, Apple précise qu’ils seront d’abord réservés aux États-Unis et au Canada. Comme Siri parle plusieurs langues, on imagine que le déploiement à l’international pourrait être rapide. Google avait aussi commencé par l’anglais, mais son service parle plusieurs langues maintenant.

La caméra de l’iPhone va devenir plus intelligente

Deux autres fonctions majeures sont annoncées par Apple dans son communiqué. Il y a d’abord « Door Detection », que l’on peut traduire par « détecteur de porte » en français.

Cette fonction est réservée aux iPhone et iPad « Pro », ceux avec un capteur LiDAR. Elle obtient des informations comme la distance précise avec une porte, l’emplacement de la poignée et son statut (ouvert/fermé) et peut indiquer aux personnes malvoyantes ce qu’il faut faire. Grâce à la caméra de l’iPhone, elle peut éventuellement lire ce qu’il y a écrit sur une porte, comme des horaires d’ouverture.

Autre nouvelle fonction surprise : la possibilité de contrôler son Apple Watch depuis l’écran de son iPhone. De nouveaux gestes sur Apple Watch vont aussi permettre à certaines personnes diminuées de contrôler leur montre plus facilement.

Apple veut transformer l’iPhone en outil pour aider les malvoyants. // Source : Apple

D’autres petites fonctions sont aussi à l’honneur, comme un système pour régler le délai de réponse de Siri ou un autre pour jouer avec deux manettes à un même jeu, pour aider certaines personnes handicapées à jouer avec l’aide de quelqu’un d’autre. Toutes ces fonctions devraient être évoquées lors de la WWDC le 6 juin, un événement que Numerama couvrira.