Avec le Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4 en promo, rentrez dans le turfu et impressionnez vos amis

[Deal du jour] Si vous avez envie de tenter l’aventure des smartphones pliants, le moment est venu. Darty propose le Samsung Galaxy Z Flip3 (mais aussi le Galaxy Z Fold3) en forte réduction, et ajoute même la montre connecté Galaxy Watch4 en cadeau.

Si notre deal du jour n’est pas à la portée de toutes les bourses, il demeure malgré tout extrêmement intéressant tant la réduction se montre concrète. En effet, normalement facturé au tarif de 1 059 euros, le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip3 est proposé par Darty à 899 €. Mais ce n’est pas tout. Car non seulement une Galaxy Watch4 est offerte avec ce deal, mais il y a aussi 4 mois d’abonnement à Deezer, en plus deux ODR (offres de remboursement), ce qui permet au final d’obtenir ce pack pour 729 euros. Difficile à battre.

Si vous préférez plutôt le plus onéreux Samsung Galaxy Z Fold3, il est également en promotion avec la montre pour 1 429 euros, en utilisant aussi ces mêmes ODR.

La Galaxy Watch4 Classic, sa lunette rotative est équipée de WearOS // Source : Samsung

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que le Galaxy Z Flip3 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip3 reprend le concept des téléphones à clapet. S’il ressemble à un smartphone classique, il a la possibilité de se plier pour devenir plus petit. L’intérêt est bien entendu de le rendre plus facile à transporter, mais aussi de pouvoir l’utiliser en position pliée, comme un petit ordinateur portable. Très honnête du côté de ses performances et de ses capacités photo, et doté d’un bel écran, le terminal pèche en revanche du côté de son autonomie assez limitée. Il s’agit toutefois d’un des smartphones pliants les plus modernes du marché.

Qu’est-ce que la Galaxy Watch4 ?

Normalement facturée autour des 400 euros, la Samsung Galaxy Watch4 est une montre connectée reprenant les codes esthétiques d’une montre classique. Proposée ici en version Classic noir, Bluetooth et 42mm (ou 46mm avec le Fold3), elle permet notamment de ne pas avoir à sortir son smartphone toutes les 5 minutes pour consulter ses notifications ou ses performances sportives.

Que faire pour pleinement profiter de cette offre ?

Il y a quelques étapes (simples) pour pouvoir profiter de cette solide réduction.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.