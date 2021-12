Coupler une montre connectée à son smartphone présente une multitude d’avantages, dont le premier : vous n’avez pas à sortir votre mobile toutes les 5 minutes pour consulter vos messages. Parmi les nombreux modèles, les Galaxy Watch4 sortent du lot : suivi sportif de qualité, gestion très efficace des notifications, interface claire… Bref, les dernières montres connectées de Samsung sont parmi les meilleures du marché, et on vous explique pourquoi.

Consulter ses notifications et y répondre sans avoir à sortir son smartphone de sa poche ou son sac est un luxe que l’on s’accorderait bien. Surtout en ce moment où vos doigts gèlent au moindre contact avec le monde extérieur. Ça tombe bien, avec une Galaxy Watch4 au poignet, il devient très facile de vérifier vos messages, répondre à vos appels ou même contrôler votre musique depuis votre poignet.

Un design parmi les plus réussis

Samsung Galaxy Watch4 // Source : Samsung

On ne va pas se mentir, quand on choisit une montre connectée, le design compte pour beaucoup, et c’est bien logique. Chez Samsung, les Galaxy Watch4 bénéficient d’un aspect rond, proche de celui des montres horlogères. Sur la Galaxy Watch4 Classic, on retrouve d’ailleurs la lunette rotative, un accessoire habituellement présent sur les montres automatiques.

Les diamètres de cadrans sont également variés pour les Galaxy Watch4. Tous modèles confondus, ils peuvent aller de 40 mm à 46 mm. Si vous avez un petit poignet, nous vous conseillons de vous tourner vers des modèles entre 40 et 42 mm. Pour les poignets un peu plus larges, les diamètres 44 ou 46 mm seront parfaits.

La Galaxy Watch4, adaptée à tous les poignets // Source : Samsung

Il existe enfin un grand nombre de modèles de bracelets qu’il sera possible d’ajouter par la suite si vous souhaitez en changer.

Un compagnon idéal de votre vie quotidienne

Source : Samsung

Pour ce qui est de la gestion de vos notifications quotidiennes, Samsung est parmi les plus performants dans ce domaine. Vous pouvez paramétrer depuis l’application Galaxy Wearable quelles sont les applications qui peuvent vous alerter lorsque vous recevez un message. Vous pouvez également choisir d’en mettre certaines en sourdines en fonction de vos envies (tout le monde n’a pas envie de recevoir des messages Slack le week-end par exemple).

Un autre très bon point à souligner pour les GalaxyWatch4 : elles bénéficient d’un large panel de fonctionnalités de réponses. Non seulement vous pouvez sélectionner des réponses préenregistrées dans l’application compagnon, mais vous pouvez également dicter grâce au micro ou utiliser un clavier intégré pour taper des messages personnalisées.

Le suivi sportif en plus

Si vous êtes très sportif, aucun problème non plus, votre Galaxy Watch4 tiendra la distance. Les modèles Watch4 et Watch4 Classic bénéficient en effet d’options intéressantes, lorsque l’on parle hygiène de vie.

Il y a d’abord le suivi du sommeil, très efficace, qui vous indiquera combien de temps vous avez dormi la nuit précédente, en précisant les différentes phases de sommeil (léger, paradoxal ou profond). Petite nouveauté sur les deux modèles : la détection des ronflements. Un bon moyen de prouver que non, ce n’est pas vous qui ronflez la nuit (et de faire revenir la paix au sein de votre couple).

Côté analyse corporelle, c’est sur un tout nouveau capteur BioActive qu’il faut compter. Ce capteur, uniquement présent sur les deux modèles de Galaxy Watch4 permet une analyse plus fine de votre poids. La montre peut ainsi vous indiquer votre masse graisseuse, votre IMC, votre masse hydrique ou encore votre masse musculaire.

Le capteur BioActive permet un suivi santé efficace // Source : Samsung

Le suivi des activités sportives enfin, permet de détecter jusqu’à 90 activités différentes. Petit Bonus, la Galaxy Watch4 Classic bénéficie de la présence du GPS intégré, de quoi réaliser vos sessions sans avoir besoin d’emmener votre smartphone avec vous.

On notera enfin que le fameux capteur BioActive permet également un suivi santé efficace avec la mesure de l’ECG et de la pression artérielle. Attention toutefois, l’utilisation des capteurs pour ces mesures se fait en couplage avec l’application Samsung Health Monitor et nécessite un étalonnage préalable.

OneUI et WearOS pour profiter de la meilleure interface possible

La Galaxy Watch4 Classic, sa lunette rotative est équipée de WearOS // Source : Samsung

Jusque là, les Galaxy Watch tournaient sous Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung. Si celui-ci était très efficace et plutôt confortable à la navigation, il manquait certaines fonctionnalités présentes sur celui de Google. Aujourd’hui avec la collaboration de Samsung et Google, les nouvelles Galaxy Watch4 bénéficient à la fois de la puissance de WearOS, mais également de l’interface OneUI, si chère à Samsung.

Le tout offre une expérience utilisateur améliorée sur plusieurs points : d’abord, les nouvelles Galaxy Watch bénéficient d’un large panel d’applications téléchargeables directement depuis le Google Play Store. L’ergonomie, ensuite, a été améliorée. La navigation est encore plus fluide et l’autonomie très confortable, un point qui est généralement reproché aux montres connectées.

Les Galaxy Watch4 sont disponibles chez Boulanger à partir de 269 euros seulement

L’ensemble des modèles de Galaxy Watch4 Series // Source : Samsung

En ce moment, les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic sont disponibles à partir de 269 euros chez Boulanger. Un prix classique qui bénéficie cependant de deux offres de remises distinctes, mais non moins intéressantes, mises en place par Samsung.

La première est une ODR de 50 euros valable pour l’achat de n’importe quel modèle de Galaxy Watch4 jusqu’au 8 février 2022. Une fois votre Galaxy Watch4 ou Watch4 Classic achetée, il vous suffira d’envoyer une preuve d’achat ainsi que votre RIB à Samsung pour recevoir un remboursement pouvant aller jusqu’à 50 euros.

La seconde est également mise en place par Samsung, mais concerne l’achat d’un Galaxy Z Flip3 ou Z Fold3 et permet d’obtenir un remboursement pouvant aller jusqu’à 150 euros si vous achetez le smartphone et un ou plusieurs accessoires connectés, dont les Galaxy Watch4 font partie.