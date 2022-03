Vous n’avez pas assez de gigas ? Découvrez les nouveaux forfaits Sosh à partir de 12,99 euros par mois

[Le Deal du jour] Sosh relance une nouvelle fois ses séries limitées sur ses forfaits mobiles, avec deux offres sans engagement de 50 et 100 Go pour seulement 12,99 et 15,99 euros par mois pendant un an.

En attendant les périodes de soldes et les opérations spéciales, les opérateurs mobiles se tiennent prêt à dégainer leurs offres à tout moment. Mais avant cela, un bon plan peut surgir n’importe quand et c’est aujourd’hui le cas de Sosh qui relance ses offres limitées avec deux forfaits mobile costauds en données 4G mais pas en prix : un premier de 50 Go à 12,99 euros par mois et un autre de 100 Go à 15,99 euros mensuels. Tout ceci, bien sûr, sans hausse de prix au bout de la première année et toujours sans engagement.



Jusqu’au 11 avril, il vous est possible de souscrire à un forfait de 50 Go pour 12,99 euros par mois ou un autre de 100 Go pour 3 euros de plus par mois.

Les détails du forfait de 100 Go sur le site de Sosh // source: Sosh

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi Sosh plutôt qu’un autre opérateur ?

la grande force des forfaits Sosh par rapport aux autre opérateurs low-cost, c’est l’apport du réseau mobile d’Orange qui est sans doute le meilleur en France concernant les communications et la data. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons mais bien l’Arcep avec des chiffres à jours. Les forfaits mobile en série limitée chez Sosh proposent en premier lieu les appels et SMS illimités en France Métropolitaine, avec 50 Go à 100 Go de données 4G. Quel que soit le forfait choisi, il s’agit d’une enveloppe confortable pour avoir accès à tous vos contenus numériques depuis votre mobile sans crainte d’être limité.

Comment ça se passe si je pars à l’étranger ?

Avec ces forfaits, les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis l’Europe mais ce n’est pas tout puisque ces forfaits proposent une enveloppe 4G dédiée. Le forfait de 50 Go donne droit à 12 Go et le forfait de 100 Go monte à 15 Go. C’est particulièrement utile pour avoir accès à son GPS ou à quelques informations en déplacement sans avoir besoin de payer plus.

Si vous avez déjà un forfait convenable pour votre mobile, les forfaits Sosh sont aussi adaptés pour bénéficier d’une connexion convenable à domicile avec un routeur 4G. De cette manière, vous pourrez en faire profiter tout votre entourage sans avoir besoin d’une connexion fibre ou ADSL.

Est-il possible de conserver mon numéro actuel ?

Il est effectivement possible de conserver votre numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

