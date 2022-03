Le plus beau des iPhone 13, le vert évidemment, est déjà en promotion

[Deal du jour] Juste à temps pour le printemps, l’iPhone 13 vert profite d’une première promotion sur Amazon. Une remise modeste certes, mais qui reste appréciable pour un produit tout juste lancé par la marque californienne (surtout qu’il est vert !!!).

Les iPhone 13 et 13 Pro sont en vente depuis septembre 2021 mais Apple a récemment mis à jour son smartphone avec un changement majeur : l’arrivée d’un nouveau coloris vert ! C’est bien là sa seule nouveauté, le reste est strictement identique. L’iPhone 13 vert a le droit au même écran de 6,1 pouces que l’iPhone 13, la même autonomie boostée et le même double module caméra. Il permet d’économiser sur la facture quelques centaines d’euros par rapport à la gamme Pro, surtout il perd qu’aujourd’hui 50 euros.

Lancé à 909 euros, l’iPhone 13 (128 Go) est en ce moment disponible à 859 euros sur le site d’Amazon. Même les versions 256 Go et 512 sont en promotion.

iPhone 13 et 13 Pro Verts // Source : Louise Audry pour Numerama

Pourquoi choisir l’iPhone 13 (en vert) ?

Récemment, Apple a attribué une couleur verte à la toute dernière génération de ses iPhone, dans le but d’offrir toujours plus de choix aux utilisateurs. Nous avons d’ailleurs pu tester cet iPhone 13 vert, de la plus belle des manières : sur le terrain. Plus sérieusement, l’iPhone 13 reprend le design de son prédécesseur, à quelques détails près. Le smartphone gagne en épaisseur et prend quelques grammes, mais rien de très alarmant, car il offre une bonne prise en main avec son format rectangulaire et sa diagonale de 6,1 pouces.

Pour ceux qui souhaiteraient un taux de rafraîchissement élevé, il faudra plutôt compter sur l’iPhone 13 Pro. Ici la version classique reste limitée à 60 Hz, mais la navigation sera quand même très agréable et optimisée. Sa dalle OLED est d’ailleurs d’une grande qualité avec une luminosité améliorée. L’un des changements notables reste la taille de l’encoche, qui a été réduite de 20 %, ce qui permet de libérer un peu d’espace sur le haut de l’écran. Pourtant, ce gain d’espace ne permet pas d’afficher plus d’informations, c’est assez dommage.

Côté puissance, qu’est-ce qu’il vaut ?

Si esthétiquement, l’iPhone 13 a dû mal à se détacher de son prédécesseur, il apporte un léger gain de puissance grâce à la nouvelle puce A15 Bionic. Doté de 15 milliards de transistors et 6 cœurs, l’iPhone 13 sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Puis avec iOS 15 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser. Avec cette puce, la marque continue de faire des progrès sur l’autonomie de ses smartphones. L’iPhone 13 devient plus endurant avec 2 heures 30 minutes supplémentaires, par rapport à l’iPhone 12. Ce progrès permet de faire tenir l’appareil une journée complète, même avec un usage plutôt intense.

Et la photo ?

Enfin pour la photo, si l’iPhone 13 ne multiplie pas les capteurs, il embarque les mêmes que l’iPhone 12 Pro Max. Dorénavant plus gros, les deux capteurs photo — une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle — capturent bien plus de lumière, ce qui permet de profiter d’un très bon niveau de détails. Sur le capteur grand-angle, on trouvera aussi un stabilisateur mécanique. Les photos prises avec le module de l’iPhone 13 pourront aussi bénéficier du traitement de l’IA, qui se chargera de peaufiner et ajuster les détails de vos photos.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

