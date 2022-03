Au secours, TikTok lance aussi sa fonction stories

Copié par tous les autres réseaux sociaux qui s’inspirent de ses vidéos verticales, TikTok veut leur rendre la pareille en leur piquant leurs stories. Le déploiement de cette fonctionnalité s’intensifie.

TikTok envisage de lancer des stories pour concurrencer Instagram et Snapchat dans la narration de vie éphémère. C’est lors de l’été 2021 que le réseau social chinois a commencé à tester cette fonction qui, selon The Verge, commence depuis le 17 mars 2022 à s’étendre à un plus grand nombre d’utilisateurs. Les stories de TikTok reprennent le concept que l’on connaît bien : du contenu qui disparaît 24 heures après sa publication.

TikTok a-t-il besoin de ça ?

Révélées par Snapchat, les stories ont depuis été copiées par tout le monde. Instagram est le grand gagnant de cette histoire et en a fait une fonction clé, mais Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, YouTube et d’autres plateformes ont aussi essayé de s’y mettre. On peut les comprendre : si un utilisateur raconte sa vie en direct (ou dans la journée) dans leurs applications, il risque de passer plus de temps dedans. Elles ont donc tout à y gagner.

De premiers utilisateurs français ont accès aux TikTok Stories. // Source : Twitter

Dans le cas de TikTok, nous devons nous avouer surpris. Le réseau social chinois est si populaire que tout le monde veut le copier, à défaut de pouvoir l’abattre. Instagram Reels, Facebook Reels, Snapchat Spotlight, YouTube Shorts… TikTok est copié par tout le monde et attire de plus en plus d’utilisateurs tous les mois. A-t-il vraiment besoin de se lancer sur les stories ? Il imagine sans doute que cette fonction pourrait lui permettre de piquer du public à ses rivaux, mais il risque aussi de donner l’impression de se planter si ses stories ne fonctionnent pas.

Quand les TikTok Stories seront-elles disponibles pour tous ? Pour l’instant, il ne s’agit que d’un test. À terme, on imagine que ByteDance, la maison mère du réseau social, les mettra de partout.