Le smartphone Redmi Note 11 est offert si vous prenez ce forfait 100 Go à 15 €/mois

[Le Deal du Jour] Le Xiaomi Redmi Note 11 est le dernier smartphone d’entrée de gamme de la célèbre marque chinoise. Il coûte 249 euros de base, mais il est aujourd’hui gratuit si vous souscrivez au forfait 100 Go à 15 euros par mois chez RED by SFR. Voilà de quoi réaliser de belles économies pour celles et ceux qui ne veulent pas forcément le meilleur smartphone, mais cherchent tout de même un produit de bonne qualité.

Si vous lisez ces quelques lignes, c’est que vous n’avez pas envie de vous prendre la tête pour changer votre combo forfait + mobile. En effet, RED by SFR propose aujourd’hui la solution idéale pour avoir une enveloppe 4G conséquente et un smartphone moderne, le tout dans la même et unique offre. De plus, vous ferez bien plus d’économies que si vous achetiez ces deux-là séparément.

Jusqu’au 14 mars 2022, l’offre RED Deal incluant le forfait 100 Go et le Xiaomi Redmi Note 11 n’est qu’à 15 euros par mois, avec un engagement de 24 mois. Cela revient donc à payer 360 euros sur deux ans, sans surcoût, enfin sauf pour votre nouvelle carte SIM à 1 euro. Si vous souscrivez à une offre équivalente séparément (10 euros par mois) et que vous achetez le smartphone nu (249 euros), vous en aurez pour 489 euros au bout de 24 mois, mais vous n’auriez pas d’engagement.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose le forfait mobile ?

Le forfait RED by SFR de ce deal propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Sa particularité, c’est surtout sa grande enveloppe de données 4G qui monte à 100 Go mensuels, uniquement dans l’Hexagone. Si vous avez envie de consommer de la data à l’étranger, vous pourrez compter sur un maximum de 15 Go, lesquels sont décomptés du forfait de base. Et si vous tombez à court de gigaoctets, vous pourrez toujours acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe/DOM, vous serez facturé de 0,0054 euro le Mo.

C’est quoi un Xiaomi Redmi Note 11 ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 est le dernier smartphone entrée de gamme de la marque, officialisé au mois de février 2022. Ce n’est clairement pas la meilleure référence du moment, mais c’est un bon rapport qualité-prix grâce à une fiche technique bien équilibrée. On retrouve notamment un écran OLED de 6,43 pouces rafraichi à 90 Hz pour une belle fluidité, ou encore une grosse batterie de 5 000 mAh pour tenir facilement 2 ou 3 jours loin du chargeur. Ce dernier est d’ailleurs très rapide puisqu’il offre une puissance de 33 W.

Les performances sont ensuite convenables avec le Snapdragon 680 épaulé par 4 Go de mémoire vive, suffisant pour naviguer sans ralentissements dans l’interface, mais n’espérez pas non plus faire tourner des jeux gourmands en 3D avec cette configuration. En ce qui concerne la photo, la polyvalence est à l’honneur avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels également, mais la qualité des clichés est évidemment loin d’atteindre ce que proposent des fleurons comme l’iPhone 13 Pro Max ou le Samsung Galaxy S22 Ultra.

