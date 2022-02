Après Free Mobile et Orange, SFR et Bouygues Telecom prennent aussi des dispositions particulières pour réduire le coût des appels et des SMS vers l’Ukraine, ou pour les offrir.

C’était attendu. Après la décision de Free Mobile et Orange, les 24 et 25 février d’accorder des baisses de prix voire la gratuité des télécommunications vers l’Ukraine, Bouygues Telecom et SFR n’allaient pas restés bien longtemps silencieux. C’est ainsi que les 25 et 26 février, les deux autres opérateurs français ont eux aussi annoncé des dispositions similaires.

Orange et Free Mobile ont été les premiers opérateurs à annoncer des dispositions spéciales pour les communications vers l’Ukraine. // Source : Orange France

Gratuité pour SFR, rabais pour Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a ainsi indiqué dans un courrier adressé à la presse que le coût des appels et des SMS depuis les mobiles et box de la France vers l’Ukraine sera remboursé à hauteur de 50 % pendant un mois. La mesure s’avère rétroactive jusqu’au 21 février 2022, c’est-à-dire trois jours avant le début des hostilités dans le pays.

En ce qui concerne SFR, c’est Gregory Rabuel, le PDG de SFR & Altice France, qui a précisé le régime provisoire, sur Twitter. « SFR facilite les communications de ses abonnés avec leurs proches et a rendu gratuits les appels et SMS émis depuis le lundi 21 février vers les fixes et mobiles ukrainiens, et ce pendant au moins 3 semaines », a-t-il écrit le 26 février.