Orange et Free Mobile prennent des mesures spéciales, pendant quelques semaines, pour faciliter les communications vers l’Ukraine.

Free Mobile a été le premier à dégainer, dès le 24 février 2022 alors que les troupes russes étaient déjà entrées sur le territoire ukrainien et marchaient vers Kiev. Orange a suivi le lendemain. Les deux opérateurs ont annoncé des mesures spéciales en faveur des communications entre la France et l’Ukraine, en abaissant les coûts, voire en les supprimant complètement.

Deux grands opérateurs de télécommunications en France ont annoncé des mesures spéciales pour les communications avec l’Ukraine. // Source : Montage Numerama

Free Mobile réduit le coût des appels, Orange offre les communications

Concernant Free Mobile, des baisses allant de -22 à -73 % sont appliquées vers les fixes et les mobiles. Le détail est disponible sur une page dédiée. La mesure sera en vigueur au moins jusqu’au 30 avril 2022, avec une extension possible selon ce qui se passera sur le terrain. Elle s’applique à la clientèle Freebox, mais aussi à toutes les offres mobiles, y compris d’entrée de gamme.

Orange, de son côté, est allé plus loin encore. L’opérateur historique a fait savoir sur Twitter qu’à partir du 25 février et pour une durée de deux semaines, « les appels internationaux, SMS et MMS émis depuis les mobiles en France Métropolitaine vers les numéros fixes et mobiles ukrainiens seront gratuits ». Cela s’applique aussi bien pour Orange que pour Sosh, sa filiale à bas coût.

Et pour SFR et Bouygues Telecom ? À l’heure de publication de cet article, ni l’un ni l’autre n’ont annoncé quoi que ce soit sur leurs comptes principaux. Les mesures que Free Mobile et Orange ont prises pourraient toutefois les pousser à s’aligner dans les heures à venir, en abaissant le coût des appels ou en les supprimant pendant quelque temps.

