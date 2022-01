WhatsApp va enfin proposer la vérification en deux étapes sur PC

WhatsApp travaille sur la gestion de la vérification en deux étapes pour son client de bureau. Il était temps.

Proposer une messagerie chiffrée de bout en bout, c’est bien. Mais fournir un tel service avec de l’authentification à deux facteurs, c’est mieux. Car avec cette double protection, qui demande l’inscription d’un code PIN au lancement de l’application, cela protège les accès indésirables aux conversations. Il s’avère que WhatsAspp propose cette fonctionnalité sur mobile.

Problème, cette vérification à deux étapes n’est pas disponible sur ordinateur. Du moins, pas encore : selon les éléments obtenus par le site WABetaInfo, un site qui est spécialisé dans le décorticage des futures fonctionnalités de la messagerie, la double authentification pour WhatsApp sur PC et Mac est un chantier en cours de réalisation.

La vérification en deux étapes, disponible sur mobile, est aussi en chemin sur ordinateur. // Source : Christoph Scholz

Il est possible depuis plusieurs années d’utiliser WhatsApp sur ordinateur, grâce à l’existence d’un client dédié. Ce portage du logiciel s’avère pratique, car il permet de discuter non seulement sur un écran bien plus grand, mais aussi de profiter de son clavier physique, qui permet d’écrire beaucoup plus vite qu’en tapotant sur l’écran de son smartphone.

Ces travaux, dévoilés le 22 janvier 2022 par WABetaInfo, ne comportent aucune mention faisant état d’une quelconque échéance. Cette protection s’avère utile pour contrer les accès illégitimes et certains types d’attaques de type SIM Swapping, qui consiste à piéger une cible par une technique revenant à échanger des cartes SIM. Comme sur mobile, il s’agit d’un code de six chiffres à entrer.

Comment activer la vérification en deux étapes sur WhatsApp ?

Lancez l’application sur mobile et cliquez sur les points de suspension verticaux ;

Choisissez « Paramètres », puis « Compte » et « Vérification en deux étapes » ;

Appuyez sur « Activer », choisissez un code PIN de 6 chiffres et confirmez-le ;

Vous pouvez entrer une adresse mail de récupération pour réinitialiser le code PIN si vous ne vous en souvenez plus. Mieux vaut en indiquer une ;

Faites « Suivant », confirmez votre mail et appuyez sur « Sauvegarder » ;

Cliquez enfin sur « Terminé ».