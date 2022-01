Dans sa newsletter hebdomadaire, Mark Gurman de Bloomberg liste les produits qu’il s’attend à voir chez Apple en 2022. La marque californienne pourrait renouveler la quasi-intégralité de son catalogue.

Apple n’a pas peur de la pénurie de composants. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour ses très bonnes sources chez Apple, l’année 2022 devrait être très riche en nouveautés. À vrai dire, la marque pourrait sortir un nombre record de nouveaux produits sur une année civile. Les festivités commenceraient dès le mois de mars avec un nouvel iPhone SE et un iPad Air.

Au printemps, iPhone SE et iPad Air

La première keynote d’Apple devrait avoir lieu en mars ou en avril. À cette occasion, la marque devrait rafraîchir l’iPhone SE qu’elle a lancé en 2020. Les rumeurs s’accordent sur une toute petite liste de changements. La principale nouveauté serait l’arrivée d’une puce plus puissante (sûrement l’A15 Bionic des iPhone 13), qui permettrait au smartphone de supporter la 5G.

En plus de l’iPhone SE, Apple devrait introduire une nouvelle version de son iPad Air. Une nouvelle fois, nous devrions nous attendre à une petite révision. Nouvelle puce, nouvelle caméra frontale pour les appels vidéo… Apple devrait améliorer sa tablette milieu de gamme.

L’iPhone SE 2020, des airs d’iPhone 8 // Source : Julien Cadot pour Numerama

Y aura-t-il d’autres surprises au printemps ? L’an passé, Apple avait profité de l’événement pour annoncer son iMac M1. Peut-être que l’iMac M1 Pro/Max, successeur de l’iMac de 27 pouces, en profitera pour se dévoiler ? Mark Gurman suggère aussi qu’Apple pourrait proposer un Mac mini taillé pour les besoins des pros.

Juin : le temps des mises à jour

À l’occasion de sa conférence WWDC en juin (son salon pour les développeurs), Apple devrait une nouvelle fois parler de ses systèmes d’exploitation. iOS 16, macOS 13 et les nouvelles versions de watchOS et tvOS devraient y être dévoilés. De précédentes rumeurs évoquaient aussi la présentation du premier casque de réalité virtuelle de la marque, mais rien n’est sûr.

Côté matériel, Apple n’est pas très régulier à la WWDC. Il y a des années avec et des années sans. Nous verrons ce que l’entreprise nous réserve en 2022.

Cet automne : la saison de tous les records

Enfin, c’est à l’automne qu’Apple devrait régaler les fans de technologie. Y aura-t-il un, deux ou trois événements ? Au vu du nombre d’annonces prévues, il est fort probable qu’Apple organise au moins deux special events. Au programme, citons notamment quatre iPhone 14, trois Apple Watch (Series 8, SE et une nouvelle version pour les sports extrêmes), des AirPods Pro 2, de nouveaux Mac (MacBook Air avec un nouveau design, MacBook Pro, Mac Pro et les potentiels autres Mac que nous n’aurions pas vu plus tôt), une nouvelle puce Apple Silicon pour les Mac (M2), un iPad d’entrée de gamme et une nouvelle génération d’iPad Pro.

En toute logique, les iPhone et les Apple Watch passeront en premier. En octobre et/ou en novembre, Apple devrait présenter ses nouvelles tablettes et ses nouveaux ordinateurs.

iPhone 14 : l’encoche pourrait être remplacée par ce double poinçon. // Source : Brian Tong / YouTube

La liste complète des produits attendus