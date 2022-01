Le petit TV LG OLED48C1 ne coûte pas plus de 900 € pendant les soldes

[Le Deal du Jour] L’année dernière, LG a lancé sa deuxième télévision OLED de 48 pouces. Pendant ces soldes d’hiver, le prix de ce TV LG OLED48C1 bénéficie d’une réduction considérable, qui fait passer son prix de lancement de 1 490 euros à 897 euros chez Ubaldi.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les petits téléviseurs ont eux aussi le droit de profiter des joies de l’OLED. La preuve avec les modèles lancés par LG : en 2020, la marque sud-coréenne avait sorti son tout premier TV OLED de 48 pouces, avant de réitérer l’expérience en 2021 avec sa série C1 qui comporte une référence de la même diagonale. Et le TV OLED48C1 a bien des atouts, entre sa qualité d’affichage toujours aussi maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming, et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo.

Lancé à 1 499 euros, puis habituellement proposé à 1 299 euros, le TV LG OLED48C1 est désormais disponible à 897 euros chez Ubaldi. Attention, le modèle sera de retour en stock dans cinq jours, mais vous pouvez tout de même l’acheter à ce prix dès maintenant. Si vous ne voulez pas attendre, le même téléviseur est aussi disponible immédiatement chez Darty, mais un poil plus cher : le site l’affiche à 999 euros.

LG OLED C1 // Source : LG

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du TV LG OLED48C1 ?

Au niveau du design, LG est resté fidèle à son identité. Sur le TV OLED48C1, on retrouvera donc des lignes épurées et un pied bien solide pour soutenir l’écran. Le téléviseur embarque bien sûr une dalle OLED de grande qualité, qui assure des contrastes infinis, des noirs profonds et une très bonne calibration des couleurs. Autre atout : une meilleure luminosité que les modèles précédents, ce qui est plutôt appréciable quand on sait que le principal défaut de l’OLED réside dans sa luminosité maximale trop limitée. Surtout, l’écran de 48 pouces sera idéal pour les petits intérieurs, sans que cela n’empêche de profiter d’une excellente qualité d’affichage.

Autrement, le téléviseur propose aussi des compatibilités avec le Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que le Dolby Atmos pour un son bien immersif. Et côté performances, le modèle sera propulsé par un processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, qui apporte, naturellement, un petit boost de puissance par rapport à la génération précédente. De quoi profiter d’une très bonne optimisation des contenus, ainsi que de bons ajustements au niveau du son.

Qu’en dire de plus ?

Comme tous les modèles de la collection du sud-coréen, le TV OLED48C1 tourne sous le système d’exploitation webOS, version 6.0. Toujours aussi fluide et encore plus intuitif, l’OS met à disposition de nombreuses applications phares. Les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit seront aussi de la partie, de même que AirPlay 2 et Miracast, pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Le TV s’accompagne également de la télécommande Magic Remote, très ergonomique et dotée de commandes avec reconnaissance de mouvements (on peut pointer vers l’écran, par exemple).

Est-ce un bon téléviseur pour du gaming ?

Cette télévision est en effet tout à fait taillée pour le jeu vidéo : d’abord, elle intègre pas moins de quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent la [email protected] IPS ainsi que le VRR, soit taux de rafraîchissement variable, qui agira pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Le téléviseur OLED48C1 pourra donc fonctionner idéalement avec les consoles de dernière génération, comme la PS5 et la Xbox Series X. Le mode Game Optimizer pourra de son côté optimiser l’image pour qu’elle s’adapte parfaitement au jeu.

La gamme C1 est par ailleurs certifiée G-Sync et AMD FreeSync, et propose un taux de réponse d’1 ms seulement. L’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui se charge de switcher automatiquement vers un mode à faible latence, sera aussi disponible. Et pour ne rien gâcher, la fluidité des images sera assurée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.