Les soldes sont l’occasion d’acheter cet iPhone 12 à prix réduit

Un an après sa mise en circulation, l’iPhone 12 séduit encore par son design, mais aussi par sa puissance. Suite à l’arrivée de la nouvelle génération, ce modèle reste très intéressant et voit son prix baisser pour devenir plus abordable.

Lancé à 909 euros, l’iPhone 12 (64 Go) est disponible en promotion à 716 euros sur Amazon.

Faut-il encore craquer pour l’iPhone 12 ?

Malgré l’arrivée de la nouvelle génération, l’iPhone 12, qui incarnait ce qu’il se faisait de mieux chez Apple en 2020, reste un excellent smartphone. On retrouve un design au format rectangulaire, un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces et, bien sûr, l’encoche qui intègre Face ID. Si ce modèle se contente de proposer un taux de rafraichissement à 60 Hz, l’expérience utilisateur reste très fluide grâce à l’optimisation de son OS.

Le 12 reste ensuite un très bon photophone. Son module photo se compose d’une caméra ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif de 12 mégapixels. Avec cette composition, l’iPhone 12 est capable d’offrir des clichés de bonne qualité et ça, même de nuit, grâce au mode dédié. Il est aussi capable d’enregistrer des vidéos HDR ou Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Est-il toujours aussi performant ?

La nouvelle puce A15 Bionic est certes plus puissante et plus efficace, mais l’iPhone 12 ne perd pas en efficacité. Il se défend encore très bien côté performances, avec sa puce A14 Bionic. L’expérience utilisateur est fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. De plus, cet iPhone profite d’iOS 15 et de la compatibilité avec le réseau 5G.

Longtemps un sujet sensible, aujourd’hui on peut dire que l’autonomie des iPhone tient la route. Apple ne cesse d’améliorer l’endurance de ses appareils, et si l’iPhone 13 promet deux heures trente de plus, le 12 reste suffisamment endurant pour tenir une journée. Niveau recharge, comptez un peu plus de 30 minutes pour récupérer 50 %. Il est également compatible avec les accessoires MagSafe, même si la charge sans fil est un peu lente.

