Une tempête de poussière force le rover martien InSight à se mettre en sommeil

L’atterrisseur InSight est passé en mode sans échec sur Mars. Il a été pris dans une tempête de poussière qui complique sa production d’énergie solaire.

InSight est « en sommeil » sur Mars. L’atterrisseur de la Nasa est passé en mode sans échec, alors qu’il était pris dans une tempête de poussière régionale sur la planète, a informé la Nasa le 11 janvier 2022. Ainsi, le robot devrait pouvoir économiser de l’énergie et, on l’espère, reprendre ses activités normales la semaine suivante (celle du 17 janvier).

« Il y a une tempête de poussière autour de moi, ce qui rend plus difficile la production d’énergie solaire », résume l’agence spatiale sur Twitter, via le compte de la mission. Le passage du robot au mode sans échec a eu lieu le 7 janvier. La tempête de poussière qui s’est alors produite a réduit la quantité de lumière solaire atteignant les panneaux solaires d’InSight. L’atterrisseur a suspendu toutes ses fonctions, sauf les plus essentielles. Les communications avec la Terre sont également limitées.

Le contact a ensuite été établi avec la mission le 10 janvier. La Nasa a ainsi pu s’assurer que la puissance d’Insight était stable et que ses batteries n’étaient pas en voie de se vider totalement. C’est une information importante, car comme le fait remarquer la Nasa, dans le cas du rover Opportunity, on suppose que ce sont ses batteries épuisées qui ont conduit à sa perte, lors d’une série de tempêtes de poussière en 2018.

InSight n’est pas épargné par les difficultés sur Mars

Ce n’est pas la première difficulté rencontrée par cette mission martienne. Avant ce dernier épisode de tempête, les panneaux solaires de l’atterrisseur étaient déjà couverts de poussière. Par conséquent, les équipes ont été contraintes de réduire l’activité d’InSight. Une méthode surprenante avait été utilisée pour tenter de nettoyer un des panneaux solaires d’InSight : déposer encore plus de poussière dessus — ce qui avait fonctionné. De cette façon, InSight a pu connaître plusieurs regains d’énergie en 2021.

Néanmoins, les choses redeviennent compliquées, tandis que l’énergie disponible diminue. La Nasa ne sait pas encore si cette nouvelle tempête de poussière laissera une couche supplémentaire de poussière sur les panneaux. Pour l’instant, cette tempête réduit en tout cas la quantité de lumière solaire passant à travers l’atmosphère et atteignant InSight.

On peut aussi espérer un scénario plus optimiste, dans lequel les tourbillons et rafales des tempêtes de poussière aideront à nettoyer les panneaux d’InSight, comme cela a été le cas pendant les missions de Spirit et Opportunity.