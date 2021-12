Le MacBook Air M1 est de retour à un super prix pour Noël

[Le Deal du Jour] Le MacBook Air M1 d’Apple est un ordinateur portable que l’on recommande chaudement pour le grand public, car il est performant et, surtout, c’est le plus abordable de la gamme. On le trouve en ce moment en promotion à 999 euros au lieu de 1 129 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous ne savez pas de quel MacBook M1 vous avez besoin ? On a sûrement la réponse. Mais pour faire bref, cela dépend avant tout de vos usages, car si vous n’êtes pas un professionnel qui utilise abondamment au quotidien les logiciels de retouche photo, de montage vidéo ou de création en 3D, vous pouvez clairement faire l’impasse sur les MacBook Pro M1, M1 Pro et M1 Pro Max.

Le MacBook Air M1 — qui est le moins cher des ordinateurs portables de la Pomme actuellement — est déjà suffisamment puissant pour répondre à la majorité des tâches de bureautique classique comme la navigation web avec des tonnes d’onglets ouverts, par exemple. De plus, il est en ce moment moins cher que d’habitude à l’approche de Noël : 999 euros au lieu de 1 129 euros chez E.Leclerc.

Le MacBook Air 2020 // Source : Julien Cadot pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence entre un MacBook Air classique et ce MacBook Air M1 ?

La principale différence de ce MacBook Air de 2020 avec l’ancienne génération vient des composants informatiques embarqués, et plus précisément du processeur. Apple remplace les Intel Core par sa puce Apple M1, basée sur une architecture ARM. Ce changement permet d’améliorer les performances de la machine, ainsi que son autonomie. La puissance estimée est alors 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures. Il s’agit donc d’un ordinateur portable avec lequel vous pourrez télétravailler efficacement où vous voulez.

Il faut savoir que cette architecture ARM apporte en revanche une réécriture obligatoire des applications. Certaines sont directement compatibles, mais pour utiliser vos anciens logiciels X86, il faudra les émuler via Rosetta 2. Le résultat est très convaincant, voire même plus rapide qu’avec une configuration sous Intel.

Que savoir de plus sur le MacBook Air M1 ?

Tout d’abord, ce MacBook Air conserve l’excellent design de son prédécesseur. On retrouve alors le même châssis en aluminium, le même clavier et le même écran Retina True Tone de 13 pouces. À l’œil nu, vous ne verrez pas la différence entre les deux. La dalle a toutefois la particularité d’être compatible avec une plus large gamme de couleurs, ce qui est appréciable pour le montage photo/vidéo occasionnel.

Ensuite, on apprécie surtout le silence de cet ordinateur portable, puisqu’il se dispense de ventilateurs. Les performances en sont évidemment légèrement impactées par rapport au MacBook Pro 13 M1, mais la chaleur de l’appareil ne se fait pas sentir grâce à une bonne dissipation thermique. Notez également que le Air M1 dispose d’un SSD de 256 Go, qui est annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.