WhatsApp permet désormais de connecter plus simplement son ordinateur ou sa tablette à son compte de messagerie. Voici comment se servir de la fonctionnalité multi-appareils

Vous pouvez maintenant répondre à vos messages WhatsApp, même si vous n’avez pas votre téléphone sous la main. L’application de messagerie instantanée permet désormais, grâce au mode multi-appareils, de synchroniser ses messages sur l’appareil que vous voulez, qu’il soit relié à votre téléphone ou non.

À quoi sert le mode multi-appareils sur WhatsApp ?

WhatsApp offre, depuis longtemps maintenant, un client web ou un logiciel pour Mac et Windows pour avoir accès à ses conversations depuis n’importe quel appareil. Jusque là, ces logiciels dupliquaient en quelque sorte le contenu de WhatsApp sur téléphone. Il n’était possible d’envoyer et de recevoir des messages que si le mobile lié au compte WhatsApp faisait office de relai. Cela signifie que si votre téléphone était éteint ou privé de connexion à Internet, il était impossible d’accéder à ses messages.

Le mode multi-appareils se débarrasse de ses contraintes puisqu’il permet à un appareil tiers d’accéder WhatsApp, que votre téléphone soit allumé ou non. Le modèle se rapproche de celui de Facebook Messenger, où les messages sont stockés sur les serveurs de WhatsApp, puis redistribués sur tous les appareils connectés.

WhatsApp assure que tous les messages restent chiffrés de bout en bout, même avec cette nouvelle méthode.

Comment activer le mode multi-appareils sur WhatsApp ?

Si vous souhaitez profiter de cette nouveauté, il faut rejoindre le programme bêta dédié aux multi-appareils. La démarche est la même que vous soyez sur Android ou iOS.

Lancez l’application WhatsApp

Ouvrez le menu (trois points en haut à droite)

(trois points en haut à droite) Sélectionnez Appareils connectés

Cliquez sur Bêta multi-appareils

Choisissez Rejoindre la bêta

C’est tout ! Vous avez maintenant rejoint le programme bêta et vos différents appareils pourront recevoir vos messages WhatsApp, que votre téléphone soit connecté à Internet ou non.

Il vous faut, par contre, toujours appairer l’appareil une première fois grâce à votre smartphone, avant de pouvoir profiter de la fonctionnalité. Ajouter une machine à ses appareils connectés n’a rien de sorcier, il suffit de scanner le QR Code qu’affiche l’interface web ou l’app PC/Mac depuis la section dédiée de son application smartphone.

Quelles sont les limites du mode multi-appareils sur WhatsApp ?

Comme WhatsApp l’explique, ce programme est encore en bêta. Si, selon nos tests, la fonctionnalité marche très bien, il y a tout de même quelques limitations, comme sur tout programme bêta.

Il est impossible de contacter quelqu’un qui utilise « une très vieille version de WhatsApp » sur son téléphone. L’entreprise ne précise pas quelle version est considérée comme « vieille ».

Il est impossible de supprimer des messages à distance si vous avez effectué l’appairage depuis un iPhone

Vous ne pourrez pas connecter plus de quatre appareils à la fois à votre compte WhatsApp

Les appareils inactifs depuis 14 jours seront automatiquement déconnectés de votre compte

D’autres limitations, moins gênantes, sont détaillées par WhatsApp sur son site.

Crédit photo de la une : Photo Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo