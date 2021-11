Romain Ribout - 02 novembre 2021 Accessoires smartphones

[Le Deal du Jour] La batterie externe 10A de Samsung est pratique, car elle propose la charge sans fil (via induction) en plus de la charge rapide. Et elle n'est surtout pas chère aujourd'hui : seulement 5 euros chez Boulanger.

La batterie externe sans fil de Samsung se démarque de la concurrence par son design moderne et compact, mais aussi par l’intégration d’un socle à induction pour recharger sans fil vos appareils compatibles (smartphones, montres connectées, écouteurs sans fil, etc.). Elle possède également un autre atout majeur aujourd’hui : son tout petit prix.

En effet, au lieu de 59,99 euros habituellement, la batterie externe 10A de Samsung est en ce moment disponible à seulement 5,49 euros chez Boulanger. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de cumuler la remise immédiate de 30 euros avec le code promo VIP15 à saisir avant de procéder au paiement, sans oublier l’ODR de 20 euros valable jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la particularité de la batterie externe Samsung 10A ?

Le gros avantage de la batterie externe Samsung 10A vient de son système de recharge par induction directement accessible sur la surface de l’appareil. Cette recharge est certifiée Qi et vous permet donc de redonner de l’énergie sans branchement à n’importe quel appareil compatible comme votre smartphone, votre montre connectée ou vos écouteurs sans fil. Samsung privilégie tout de même son propre matériel et la charge monte jusqu’à 10 W grâce au format propriétaire Fast Charge, tandis qu’elle reste bloquée à 5 W pour les appareils des marques concurrentes.

Qu’est-ce que cette batterie peut faire de plus ?

Samsung a équipé sa batterie d’un port USB-A pour recharger un second appareil même si la charge sans fil est active, vous pourrez alors recharger jusqu’à deux appareils simultanément. Un port USB-C est prévu uniquement pour la recharge de la batterie elle-même. Par ailleurs, le câble est fourni avec, mais pas le bloc d’alimentation.

Son petit gabarit est enfin très appréciable pour faciliter le transport, car pas plus grand qu’un smartphone. Cependant, ne vous laissez pas avoir par sa petite taille : son accumulateur de 10 000 mAh peut recharger entièrement deux fois votre téléphone.

