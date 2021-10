Android 12 va rendre la migration de vos données WhatsApp plus facile. Les téléphones équipés de nouvelle version de l’OS mobile pourront, durant la phase d’initialisation, récupérer vos conversations depuis un iPhone.

Quelques mois après qu’on en ait vu les premières traces dans le code de l’application, WhatsApp vient enfin de déployer largement son option de migration des discussions. Il sera possible, sur les téléphones arrivant avec Android 12 préinstallé, de transférer son historique de discussion WhatsApp d’un iPhone à un téléphone Android relativement facilement.

C’est un billet de blog de Google du 26 octobre 2021 qui annonce la bonne nouvelle. Dedans l’entreprise annonce avoir « travaillé en étroite collaboration avec l’équipe WhatsApp pour mettre en place un nouvel ensemble de fonctionnalités, toutes conçues pour faciliter le passage de l’iPhone à Android et pour emporter votre historique WhatsApp avec vous. »

Cette fonctionnalité, pourtant assez basique, était jusqu’ici absente de WhatsApp, forçant celles et ceux qui voulaient migrer d’un système à l’autre à avoir recours à des méthodes souvent bancales pour transférer son historique d’un appareil à l’autre. Désormais, elle est disponible pour les téléphones Samsung et les Pixel 6 et 6 Pro. Vos photos, vidéos, messages et autres GIF ne seront donc pas perdus lors de la migration. Cette fonctionnalité sera en fait disponible « pour tous les téléphones commercialisés nativement avec Android 12 » d’après Google.

Migrer d’un iPhone à Android durant l’initialisation reste contraignant

Malheureusement, l’utilisation de cette fonctionnalité est quelque peu contraignante. D’abord, il semblerait qu’elle ne soit disponible que pour les mobiles qui arrivent avec Android 12 préinstallés. Cela ne concerne pour le moment que le Pixel 6 et Pixel 6 Pro. De plus, le transfert ne peut en plus se faire qu’au moment de l’initialisation du téléphone. Cela signifie que pour migrer ses discussions aisément, il est nécessaire de le faire dès le premier allumage de son smartphone. La méthode est un peu contraignante, mais c’est mieux que rien.

Le transfert en lui-même se fait relativement aisément puisqu’il ne nécessite qu’un câble Lightning vers USB-C. Une fois les deux téléphones connectés, il faudra (durant la phase d’initialisation), scanner un QR Code depuis son iPhone pour autoriser le transfert.

Google précise que les données « restent protégées tout au long du processus de transfert, afin que personne d’autre ne puisse jamais accéder à vos informations et fichiers WhatsApp ». Une précision qui prend un sens tout autre après les récentes révélations sur le non-chiffrement des sauvegardes WhatsApp sur Google Drive.

