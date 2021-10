Romain Ribout - 22 octobre 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Les stocks de PlayStation 5 sont rares, mais il est tout de même possible aujourd'hui d'acquérir la dernière console de Sony. Pour cela, il faut tout simplement passer par SFR avec l'offre box Internet Fibre.

La demande pour la PlayStation 5 est si forte que Sony n’arrive pas à y contenter tout le monde. Le réassort se fait souvent au compte-goutte chez les différents e-commerçants et les stocks disponibles tombent très rapidement en rupture. Aujourd’hui, vous ne trouverez rien chez Amazon, Cdiscount, Fnac/Darty ou autre, mais chez SFR, oui. Cela passe par une offre subventionnée avec l’abonnement Fibre Power 1 Gb/s.

Au lieu de 399 euros pour la PS5 Digital, SFR propose :

Au lieu de 499 euros pour la PS5 Standard, SFR propose :

Pour mieux comprendre l’offre

C’est quoi la PS5 ?

La PlayStation 5 est la console de salon nouvelle génération de Sony, sortie le 19 novembre de l’année dernière. Elle a introduit un tout nouvel APU basé sur les architectures Zen2 et RDNA 2 de AMD, ce qui lui permet de faire tourner la majorité de son catalogue à 60 images par seconde avec une définition allant du QHD à la 4K en fonction des jeux. Elle est également la première console du géant japonais à être équipée d’un SSD et d’un contrôleur de stockage dédié afin de faire presque disparaître les temps de chargement. Vous trouverez encore plus d’informations dans notre test complet de la PS5.

Que propose l’abonnement Fibre Power ?

Avec l’abonnement Fibre Power de SFR, vous aurez droit à un débit de 1 Gb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. L’offre est accompagnée d’un bouquet TV complet qui comprend plus de 200 chaînes TV, sans oublier la possibilité d’accéder à de nombreuses applications de SVOD avec une compatibilité HDR/Dolby Vision. Une ligne de téléphone fixe est également incluse avec les appels illimités vers les fixes et mobiles de France.

L’offre est-elle avantageuse ?

Oui, si vous n’avez pas 399 euros ou 499 euros à débourser dans l’immédiat. Le prix d’achat de la PS5 Digital est de 49 euros + 8 euros par mois pendant 24 mois, soit 241 euros et celui de la PS5 Standard est de 149 euros + 8 euros par mois — toujours pendant 2 ans –, soit 341 euros. À cela s’ajoute l’abonnement fibre de 32 euros par mois pendant un an, puis de 53 euros par mois la seconde année, sans oublier les frais de mise en service de 49 euros.

Le total de l’offre Fibre + PS5 sur deux ans revient alors à 1 310 euros pour la version Digital et à 1 410 euros pour la version Standard, soit environ 50 euros par mois.

