[Le Deal du Jour] Free bouscule les lignes en baissant le prix d'une de ses offres centrales. Il s'agit de l'offre Freebox Mini 4K, qui est aujourd'hui proposée à 9,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 15,99 euros mensuels.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Malgré la concurrence féroce, c’est souvent vers Free que l’on se tourne pour profiter d’une offre Internet haut débit à prix avantageux. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui avec la baisse de prix de l’offre Freebox Mini 4K. Cette dernière vous fait profiter d’une ligne fibre avec un débit pouvant aller jusqu’à 1Gb/s , tout ceci avec la ligne téléphonique et la télévision pour 9,99 euros par mois la première année, au lieu de 15,99 habituellement.

L’offre passe ensuite à 34,99 euros mensuels et inclut un engagement d’un an. Vous profitez même de 100 euros remboursés sur les frais de résiliation, si vous êtes déjà chez un autre opérateur.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les débits proposés pour cette offre ?

Même s’il s’agit de l’offre la moins chère du catalogue Free, vous disposerez d’un débit allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. De quoi profiter de toutes les possibilités offertes par la fibre, en premier lieu la meilleure qualité de streaming possible sur les plateformes de VOD, même en 4K. Un tel débit permet théoriquement de télécharger très rapidement des fichiers lourds, comme des jeux de plusieurs dizaines de Go en quelques minutes seulement. Le cloud gaming est également à l’honneur puisque vous aurez la possibilité de profiter de plateformes comme Stadia, Geforce Now ou le cloud du Xbox Game Pass sans aucun compromis.

Attention cependant, si vous souhaitez profiter d’un internet entièrement sans fil à domicile, sachez que l’offre comporte un routeur compatible Wi-fi 5 d’une qualité discutable. Il sera sans doute nécessaire d’investir dans un meilleur routeur, et pourquoi pas dans un modèle doté du Wi-fi 6 pour en profiter pleinement.

Quid de la TV ?

C’est aussi la grande force de cette offre, l’apport de la TV sans surcoût. Elle comporte pas moins de 220 chaînes, dont une majorité en HD. Tout ceci grâce à une box 4K tournant sous Android TV. Cette dernière permet aussi de profiter des centaines d’applications du Google Play Store, en premier lieu les plateformes de SVOD comme Netflix, Prime Video ou Disney+.

Ai-je aussi le droit à une ligne téléphonique ?

Bien sûr ! Il s’agit d’une offre Triple Play. En plus d’internet et de la TV, vous pourrez donc profiter d’une ligne téléphone fixe, avec les appels en illimité — uniquement vers les fixes en France, DOM et plus de 110 pays à l’étranger.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

