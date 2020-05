La gamme Surface fait peau neuve en ce mois de mai 2020.

Comme Apple, Microsoft a décidé de rafraîchir sa gamme de produits Surface. Dans un communiqué publié le 6 mai, il dévoile la Surface Go 2, le Surface Book 3 et le Surface Headphones 2. Il reparle aussi des Surface Earbuds, qui avait été annoncés en fin d’année dernière.

On notera qu’il s’agit de produits susceptibles de prendre une place importante dans une période de confinement — ou de déconfinement progressif. Ils seront disponibles entre le mois de mai et de juin.

La gamme Surface se met à jour

Un écran plus grand pour la Surface Go

Le plus petit des PC hybrides de Microsoft a enfin droit à une nouvelle génération. L’accent est mis sur l’écran, qui passe à une diagonale de 10,5 pouces (contre 10 pouces pour la première Surface Go), avec une définition 1920 x 1080 pixels. Ultra compacte, la Surface Go 2 pourra être dotée d’un processeur Intel Core m3 (de base, ce sera un Pentium Gold), pour de meilleures performances. Microsoft promet une autonomie de 10 heures.

Disponibilité en France : 12 mai, à partir de 459 euros (ou 829 euros en LTE).

Beaucoup de puissance pour le Surface Book 3

Le Surface Book est connu pour sa charnière métallique, apte à en faire un produit 2-en-1. Mais il s’agit surtout du PC Surface le plus puissant du catalogue. Disponible en deux formats (13,5 ou 15 pouces), le Surface Book 3 reçoit les processeurs Intel de 10e génération et promet une autonomie de 17h30. En termes de puissance graphique, Microsoft vante la possibilité de jouer aux titres du Xbox Game Pass en 1080p et avec un framerate à 60 images par seconde. La firme de Redmond laisse le choix entre une GeForce GTX 1650, une GeForce GTX 1660 Ti ou une Quadro RTX 3000. Elle a également fait un effort sur la caméra frontale, qui bénéficie d’une définition Full HD (les MacBook Pro sont limités au 720p). Un excellent point pour les appels en visioconférence.

Disponibilité en France : 5 juin, à partir de 1 799 euros (ou 2 599 euros en format 15 pouces).

Cap sur l’autonomie pour le Surface Headphones 2

Microsoft veut transformer l’essai après le Surface Headphones, casque qui ne manquait pas d’arguments mais devait composer avec quelques défauts (autonomie, rendu sonore). Toujours doté d’une réduction de bruit active (à 13 niveaux) et d’une ergonomie bien pensée (avec des molettes, notamment), le Surface Headphones 2 offre jusqu’à 20 heures d’autonomie (il y a mieux sur le marché) et un rendu sonore plus immersif (donc amélioré). Il est compatible avec les applications Microsoft 365 (dictée, traduction…).

Disponibilité en France : 5 juin, à à 279,99 euros.

Le retour des Earbuds

Les Surface Earbuds, premiers écouteurs sans fil de Microsoft, se sont fait attendre. Les caractéristiques n’ont pas changé depuis octobre dernier : on retrouve la philosophie des AirPods (boîtier de recharge) et une intégration dans les applications Microsoft 365. Le design, en forme de cercle, a été pensé pour offrir une large zone tactile à l’utilisateur. L’autonomie est estimée à 24 heures.

Disponibilité en France : 12 mai, à à 219,99 euros.

Crédit photo de la une : Microsoft