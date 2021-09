Le service de messagerie chiffrée ProtonMail offre de nombreuses fonctionnalités plus ou moins avancées, qu’il est utile de connaître pour se simplifier la vie. En voici quelques-unes.

Si notre retour d’expérience sur ProtonMail vous a convaincu de migrer vers le service, mais que vous êtes un peu perdu devant toutes ces nouvelles options, ne paniquez plus. Voici quelques astuces à connaître pour bien maitriser ProtonMail.

Utiliser les labels et les dossiers

Si vous souhaitez garder votre boite mail bien rangée, la meilleure manière de le faire est d’utiliser les labels et les dossiers.

Les premiers permettent de coller des étiquettes sur certains de ses mails pour les trier plus facilement. Comme sur Gmail, les labels permettent de garder les messages dans la boite de réception tout en les triant. D’un simple clic, il devient possible d’archiver le message que vous pourrez retrouver dans la section dédiée sur le panneau de gauche. Vous pouvez d’ailleurs coller plusieurs labels à un message.

Ranger un mail dans un dossier le fera par contre disparaitre de la boite de réception. Un mail ne peut d’ailleurs être que dans un dossier à la fois. Si vous voulez ranger votre boite mail impeccablement et ne pas jeter tous vos courriers dans les archives, c’est une solution intéressante.

Créer des filtres

Toujours dans le but de réduire la quantité de mails présents dans votre boite, vous pouvez également créer des filtres.

Les filtres vous permettent d’effectuer automatiquement certaines actions comme trier, ranger ou supprimer des messages. Vous pouvez par exemple décider que tous les messages de votre banque doivent être labellisés « important ». Ou alors, vous pouvez aussi décider de tous les mettre à la poubelle dès qu’ils arrivent.

Les filtres Proton se décomposent en deux parties. Il y a d’abord les conditions qui vous permettent de créer une règle selon le ou la destinataire, le sujet, la présence de pièces jointes, etc. Ensuite viennent les actions qui vont automatiquement labelliser un message, le déplacer vers un dossier ou vers la corbeille, s’il répond aux conditions précédemment créées.

Pour créer un filtre, c’est très simple : ouvrez un message, appuyez sur l’icône d’entonnoir qui se trouve sur le bandeau supérieur et créez votre filtre. Vous pouvez créer des filtres très granulaires avec plusieurs conditions si besoin (par exemple, « viens de ma banque » et « contiens le terme AGIOS »).

Activer la double authentification

Quitte à opter pour une messagerie chiffrée, autant qu’elle soit la mieux sécurisée possible. L’idéal pour ça est d’activer la double authentification dans les paramètres de votre compte.

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la double authentification est une mesure de sécurité qui exige, en plus de votre mot de passe, un code généré par votre téléphone afin vous identifier. Ainsi, même si des pirates mal intentionnés devinent votre mot de passe, ils n’auront pas accès à votre compte.

Pour l’activer, rendez-vous dans les paramètres de votre compte (roue crantée en haut à droite), choisissez Mot de passe et récupération dans le volet de gauche et basculez l’interrupteur Authentification à deux facteurs sur On.

Opter pour le dark mode

ProtonMail propose plusieurs thèmes d’affichage. Au sein des paramètres, dans la section Apparence, vous pouvez opter pour un affichage à dominante sombre (plus connu sous le nom de dark mode), clair ou contrasté.

Dans la même section, vous pourrez aussi changer la façon dont vos mails s’affichent et la manière dont la fenêtre de composition apparait.

Utiliser des réponses automatiques

Si vous utilisez votre adresse Proton pour votre activité professionnelle et que vous ne voulez pas être ennuyé pendant vos congés, vous pouvez programmer des réponses automatiques. Il est possible d’en créer pour certaines plages horaires quotidiennes ou sur des durées déterminées.

Il suffit de se rendre dans les paramètres, allez dans la section Réponses automatiques et de programmer votre mail qui sera envoyé.

Crédit photo de la une : Proton Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo