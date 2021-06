Le service de messagerie ProtonMail veut rivaliser avec Google tout en préservant votre vie privée. Si vous hésitez à faire le grand saut depuis Gmail, voici la marche à suivre pour rendre ça le plus facile possible.

ProtonMail vient de se refaire une beauté. L’entreprise suisse, qui veut concurrencer Gmail avec son service de courrier électronique open source et entièrement chiffré, a donné un grand coup de frais à son interface web pour tenter de séduire celles et ceux qui veulent opter pour un client mail plus respectueux de leur vie privée.

À cette occasion, on vous explique comment migrer votre compte Gmail vers Proton en quelques étapes simples.

Transférer ses archives de mail

La première chose à faire pour basculer vers ProtonMail est de… créer un compte ProtonMail. Cela se fait très facilement en quelques clics depuis la page de création de comptes ou vous pourrez choisir votre adresse mail et votre mot de passe. Proton vous demandera ensuite de choisir votre offre. Les comptes gratuits sont limités à 500Mo de stockage. Vous pouvez facilement opter pour une formule payante si vous avez énormément de mail à transférer. Si vous souhaitez savoir la place prise par vos mails Gmail, c’est par ici.

Autoriser l’accès à Gmail

Pour permettre à Proton de rapatrier vos mails, il faudra

Aller dans les Paramètres de votre compte Gmail ( roue crantée — Voir tous les Paramètres )

— ) Rendez-vous ensuite dans l’onglet Transfert Pop et IMAP , et assurez-vous que l’ accès IMAP est bien activé. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Activer IMAP puis Enregistrer les modifications .

, et assurez-vous que l’ est bien activé. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur puis . Rendez-vous ensuite dans l’onglet Libellés (toujours sur Gmail) et cochez la case Afficher en IMAP sur tous les dossiers que vous voulez rapatrier.

Ensuite, il faudra autoriser Proton à se connecter à votre compte Gmail. Pour se faire :

Allez dans les paramètres de sécurité de votre compte Google

Activez l’option Accès moins sécurisée des applications (vous pourrez la déactiver une fois la migration terminée).

(vous pourrez la déactiver une fois la migration terminée). Si vous avez paramétré votre compte Google avec la double authentification, déjà, félicitations, ensuite rendez-vous dans la section Connexion à Google et créez un mot de passe d’application que vous prendrez bien soin de noter quelque part.

Démarrer l’importation

Une fois ces manipulations effectuées sur votre compte Gmail, retournez sur Proton et rendez-vous dans Paramètres , puis Import Assistant .

, puis . Vous trouverez un bouton qui vous proposera de Commencer l’importation . Cliquez dessus et sélectionnez Gmail dans la fenêtre qui s’ouvre.

. Cliquez dessus et sélectionnez dans la fenêtre qui s’ouvre. Un guide pas à pas vous expliquant comment basculer vos archives de mail s’ouvrira alors. Vous pouvez l’ignorer si vous avez suivi les étapes précédentes.

À la fin, renseignez votre adresse Gmail et votre mot de passe (ou le mot de passe d’application en cas d’utilisation de la double authentification). Proton détectera automatiquement tous vos labels et vous proposera d’importer directement tous vos messages.

Si vous souhaitez faire un peu de tri, vous pouvez choisir quels labels importer avec l’option Personnaliser l’importation, sinon vous pouvez directement cliquer sur Démarrer l’importation.

À partir de là, Proton s’occupera de tout, mais soyez patient, comme le site l’indique, « les importations importantes peuvent prendre plusieurs jours. » Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser librement votre nouvelle adresse mail en attendant que tous vos vieux courriers soient rapatriés. Bienvenu sur un service chiffré et respectueux de votre vie privée !

Transférer automatiquement ses messages de Gmail vers Proton

Si vous êtes comme moi et que vous vous trainez votre adresse Gmail depuis une bonne dizaine d’années, alors il y a de fortes chances qu’elle soit liée à des dizaines, voire des centaines de comptes un peu partout sur Internet. Pour éviter d’avoir à faire le tour du web tout de suite pour changer votre adresse mail, vous pouvez demander à Gmail de transférer automatiquement tous vos mails vers la nouvelle adresse Proton. La solution n’est pas idéale du point de vue de la vie privée (voir encadré), mais elle permet de ne rien perdre le temps que vous indiquiez à tout le monde votre nouvelle adresse.

En optant pour le transfert de mail, Google continuera de recevoir vos courriers électroniques et continuera donc de s’en servir pour affiner votre profil publicitaire. Il est donc conseillé de communiquer rapidement votre nouvelle adresse mail à tous vos contacts les plus importants. La tâche pouvant être gargantuesque en 2021, le transfert d’e-mail représente une solution d’appoint temporaire utile.

Pour se faire :

Allez sur votre boite Gmail, puis dans Paramètres ( roue crantée — Voir tous les Paramètres) .

— . Cliquez sur l’onglet Transfert et POP/IMAP

Cliquez sur Ajouter une adresse de transfert .

. Renseignez votre adresse Proton dans la fenêtre qui s’affiche. Une fenêtre devrait s’afficher vous demandant de confirmer votre manipulation.

Cliquez alors sur Continuer.

Un mail devrait arriver sur votre nouvelle adresse Proton. Cliquez sur le lien présent dans le corps du mail et confirmez ensuite le transfert d’e-mail. Si tout s’est bien passé, vos paramètres Gmail devraient lister votre adresse dans les paramètres de transfert (il est possible que l’adresse n’apparaisse qu’après un rafraichissement de la page).

Cliquez enfin sur Transférer une copie des messages reçus , et indiquez si vous voulez garder une copie de vos messages sur Gmail sur votre ancienne boite.

, et indiquez si vous voulez garder une copie de vos messages sur Gmail sur votre ancienne boite. Faites ensuite défiler la page et cliquez sur Enregistrer les modifications. Tous vos mails seront désormais transférés sur votre nouvelle adresse. Bravo !

Transférer ses contacts

La dernière étape pour véritablement basculer vers ProtonMail est l’importation des contacts. Une fois cette étape passée, vous n’aurez plus de raison de retourner sur Gmail. Bonne nouvelle, cette dernière étape est aussi la plus simple.

Rendez-vous en premier lieu sur la page Google Contacts.

De là, cliquez sur Exporter dans le volet gauche du site, et dans la fenêtre qui s’affiche assurez-vous que tous vos contacts sont sélectionnés (et pas seulement vos contacts fréquents) et que le format sélectionné est bien Google CSV .

dans le volet gauche du site, et dans la fenêtre qui s’affiche assurez-vous que sont sélectionnés (et pas seulement vos contacts fréquents) et que le format sélectionné est bien . Cliquez enfin sur Exporter et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Rendez-vous ensuite sur votre boite mail Proton et dans le coin en haut à droite vous devriez trouver un onglet Contacts .

et dans le coin en haut à droite vous devriez trouver un onglet . Cliquez dessus, puis sur Importer dans la fenêtre qui s’ouvre.

dans la fenêtre qui s’ouvre. Faites ensuite glisser votre fichier « Contact.csv » dans l’outil d’importation, puis cliquez sur Importer.

En quelques secondes (ou minutes selon votre nombre de contacts), tous vos contacts seront importés. Vous avez fini votre migration, profitez bien de votre vie privée retrouvée !

