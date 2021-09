Xiaomi se lance aussi dans la course aux lunettes connectées avec un modèle qui semble tout droit sorti d’un film d’anticipation. Il semblerait par contre que les lunettes du constructeur chinois soient encore un fantasme technologique lointain qui n’arrivera jamais entre les mains du grand public.

Ce n’est pas tous les jours que l’un des plus importants constructeurs de téléphones au monde prophétise la mort de nos smartphones. Pourtant c’est exactement ce que Xiaomi a fait dans sa toute dernière vidéo qui présente un prototype de lunettes connectées pensé par le fabricant chinois.

Les Xiaomi Smart Glasses rejoignent la grande mode des lunettes connectées dans laquelle Google, Snapchat, Microsoft et plus récemment Facebook se sont déjà lancés. Mais les promesses faites par le constructeur chinois dépassent largement tout ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui.

Une débauche de technologies

Au cœur des lunettes se trouverait un « écran microLED de 0,13 pouce plus petit qu’un grain de riz » qui « grâce à la réflexion et à la diffusion d’ondes optiques » s’afficherait en beaucoup plus grand sur les verres des lunettes. Plus époustouflant encore, la luminosité de l’écran de base pourrait atteindre, selon Xiaomi, 2 millions de nits. Pour rappel, les meilleurs smartphones du marché peinent aujourd’hui à dépasser les 1000 nits.

Question fonctionnalité, les lunettes de Xiaomi permettraient d’afficher des notifications, des itinéraires de navigation et seraient même capables de traduire du texte à la volée grâce à un assistant vocal. Elles seraient aussi bien sûr capables de prendre des photos. Xiaomi reste très vague sur les détails techniques expliquant simplement que les lunettes « se reposent sur un esprit d’ingénierie pour créer le point de vue du futur ».

Trop beau pour être vrai

Si cela sonne trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est. Pour le moment, les lunettes de Xiaomi ne sont rien de plus qu’un prototype censé donner un petit aperçu du futur. Toutes les démonstrations sont faites en studio et l’on ne voit jamais l’appareil dans une situation « réelle ». De plus, si les technologies vendues par Xiaomi ne paraissent pas fantaisistes (rappelons tout de même que la technologie MicroLED est encore hors de prix pour le moment), personne n’est encore parvenu à les intégrer de manière aussi élégante et efficace dans des lunettes connectées. Si Xiaomi avait vraiment réussi, nul doute que la marque communiquerait de manière bien plus concrète sur le sujet.

Comme l’a confirmé un porte-parole de Xiaomi au site The Verge, ces lunettes ne sont pas pensées pour arriver un jour dans des rayonnages de magasin. On ne sait d’ailleurs pas vraiment si elles existent réellement dans les laboratoires de Xiaomi. Le projet a simplement pour but de montrer que l’entreprise s’intéresse de près aux lunettes connectées, à la réalité augmentée et au futur de la mobilité connectée. Comme tous les autres grands acteurs de la tech en somme.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo