Avec ses toutes dernières lunettes de réalité augmentée, Snapchat veut enrichir le monde réel avec une couche de virtuel. Malheureusement, les technologies actuelles manquent encore de sophistication.

Snapchat mise tout sur la réalité augmentée. L’entreprise derrière l’application éponyme a dévoilé le 20 mai 2021 sa nouvelle paire de lunettes Spectacles qui promet « d’interagir avec le monde en lui insufflant une part de magie » grâce à la réalité augmentée.

Tapping the vast potential of @Snap’s AR platform, the next generation of Spectacles allow you to overlay Lenses directly onto the world in front of you, for an immersive AR experience. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO

— Spectacles (@Spectacles) May 20, 2021