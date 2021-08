[Le Deal du Jour] L'actuel fleuron des smartphones Apple, l'iPhone 12, profite actuellement de belles promotions grâce à un code promo chez Cdiscount : le modèle 64 Go passe ainsi de 799 euros à 719 euros, tandis que la version 128 Go est affichée à 764 euros au lieu de 849 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les rumeurs vont déjà bon train concernant l’iPhone 13, dont la sortie officielle ne devrait pas tarder. Mais pour l’heure, c’est l’iPhone 12 qui suscite les convoitises de ceux et celles qui n’auraient pas encore mis la main sur ce smartphone premium qui écrase la concurrence. Et même si, fidèle à son image, Apple pratique des prix toujours plus onéreux pour ses flagships, quelques promotions permettent de faire baisser la facture, comme c’est le cas actuellement avec un code promo proposé par Cdiscount.

Lancé à 909 euros, puis réduit à 799 euros, l’iPhone 12 de 64 Go bénéficie actuellement, et pour deux jours, d’une remise supplémentaire qui le fait passer à 719 euros sur Cdiscount grâce au code promo APPLE.

Quant à la version 128 Go, celle-ci passe de 849 euros à 764 euros grâce au même code promo.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de l’iPhone 12 ?

Contrairement à ses prédécesseurs aux angles plus arrondis, l’iPhone 12 dispose d’un design plus rectangulaire qui rappelle ce bon vieil iPhone 5 aux lignes bien droites, et dont le format avait été très plébiscité. Autrement, on pourra profiter de bordures fines, qui encadrent un écran OLED de 6,1 pouces, avec toujours la petite encoche embarquant le Face ID pour déverrouiller l’appareil. La dalle propose également un taux de rafraîchissement de 60 Hz : ce n’est pas du 120 Hz, mais la fluidité des images sera tout de même au rendez-vous.

Et côté puissance ?

L’iPhone 12 embarque la puce A14 Bionic, qui équipe d’ailleurs les iPad Air 2020. Il s’agit là du premier processeur mobile gravé en 5 mm. C’est simple : nous avons là, grâce à cette puce, l’un des smartphones les plus puissants du marché à l’heure actuelle. Navigation, jeu, photo… Peu importe les usages, la fluidité sera bel et bien au rendez-vous, et aucun ralentissement ne devrait venir perturber l’expérience utilisateur. Côté système d’exploitation, l’iPhone 12 tourne sous iOS 14.

Qu’en dire de plus ?

Apple souhaite toujours améliorer ses performances en photo, et le contrat est rempli avec l’iPhone 12. Son module photo se compose d’un grand angle de 12 mégapixels, et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels également. Les clichés capturés seront bien détaillés et optimisés par un traitement logiciel toujours aussi efficace. Côté vidéo, on pourra filmer en 4K jusqu’à 60 ips, et 30 ips en HDR Dolby Vision.

Là où l’iPhone 12 pêchera, ce sera, sans surprise, sur son autonomie. N’espérez pas dépasser une journée d’utilisation, mais vous pourrez toujours compter sur la recharge sans fil et rapide via MagSafe.

Vous souhaitez en savoir encore davantage ? Alors n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo