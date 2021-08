Voici à quoi ressemblera le logiciel Paint sous Windows 11.

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 11, a été officialisé en juin 2021. Sa version bêta est déjà disponible. L’OS dispose de quelques nouveautés marquantes, notamment sur le plan ergonomique et esthétique. Parmi ces petites choses qui ont été visuellement repensées, on trouve un logiciel iconique de Windows : Paint.

Tant aimé et tant moqué à la fois pour sa grande simplicité, ce petit logiciel « first-party » comprend les fonctions les plus basiques d’édition d’images et de dessin. Ce n’est clairement pas Photoshop, mais il a le mérite de pouvoir dépanner, et d’offrir une solution gratuite ne nécessitant aucun nouveau téléchargement. Avec Windows 11, il se refait une beauté. Un tel changement n’était pas advenu depuis une décennie (et encore, la version de Windows 8, en 2012, ressemble tout de même beaucoup à celle de Windows 7).

Une nouvelle interface

C’est Panos Panay, chef produit chez Microsoft, qui a diffusé un teaser de la nouvelle version sous Windows 11.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations ! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Le premier constat est immédiat : cette nouvelle version dispose d’un mode sombre, et l’interface a clairement été modernisée pour être plus agréable, moins artisanale. De fait, les fonctionnalités ont elles aussi un peu évolué dans leur ergonomie. Une amélioration notable est celle des « brushes », c’est-à-dire des pinceaux, avec une plus large gamme proposée dans un style se rapprochant davantage de ce que l’on trouve dans les logiciels de dessin plus avancés. Il en va de même pour la palette des couleurs.

La zone de travail a été repensée. Fini le cadre blanc situé en haut à gauche du logiciel, perdu à côté dans un espace grisé prenant de la place pour rien. Elle est dorénavant située au centre, ce qui devrait a priori offrir un meilleur confort.

Il est certain que cette nouvelle interface ne pourra pas faire le poids face à Photoshop ou à d’autres logiciels avancés et professionnels. Ceci dit, peut-être qu’il sera plus agréable, et plus aisé d’utiliser Paint en cas de besoin sans avoir à débourser un centime, pour des créations du quotidien ou bien pour une prise en main des logiciels de dessin, par exemple.

