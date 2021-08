[Le Deal du Jour] Pour accompagner la sortie de sa très attendue PlayStation 5, Sony a lancé son excellente manette DualSense, qui embarque des technologies de pointe très appréciables. La marque a dévoilé de nouveaux coloris et c'est le modèle noir qui est aujourd'hui en promotion, à 59 euros au lieu de 69 euros.

L’année dernière, Sony a frappé un grand coup en lançant sa nouvelle manette DualSense, remplaçante de la DualShock. La firme japonaise a proposé une manette qui est non seulement compatible avec un grand nombre d’appareils autre que la PS5 (PC, Mac, smartphones, etc.), mais qui offre aussi des technologies de pointe, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Habituellement proposée à 69,99 euros, la manette Sony DualSense pour la PS5 dans son coloris noir est désormais affichée à 59,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN10.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de cette manette DualSense ?

Si Sony n’a pas changé la disposition des touches et joysticks sur sa nouvelle manette, la DualSense présente ici des touches transparentes, noires sur ce coloris, et non plus colorées. On retrouve le pavé tactile et la détection de mouvement qu’embarquait déjà la précédente DualShock 4 mais le confort en main est meilleur.

Parmi les nouveautés les plus intéressantes, on note l’ajout du retour haptique, une technologie nettement plus précise que les simples vibrations classiques. Vous ressentirez par exemple mieux les surfaces sur lesquelles votre personnage marche. De plus, la DualSense intègre des gâchettes adaptatives, qui, comme leur nom l’indique, s’adapteront parfaitement à vos actions de jeu, renforçant ainsi considérablement l’immersion dans votre session. Concrètement, la résistance de ces gâchettes pourra changer en fonction de l’action que vous effectuez. Votre personnage est fatigué, mais vous voulez le faire courir ? La gâchette opposera alors une résistance plus forte.

Que dire sur son autonomie ?

La manette dispose (enfin) d’un connecteur USB-C pour se recharger. Elle embarque aussi une plus grosse batterie (1 560 mAh) que celle qui équipait la manette précédente. Celle-ci permettra de tenir une petite dizaine d’heures — une durée qui diminue naturellement si le jeu sollicite beaucoup les nouvelles options que sont le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Les indécis pourront se tourner vers notre test complet de la manette DualSense de Sony pour l’étudier dans les moindres détails.

