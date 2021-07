La technologie MagSafe a manifestement inspiré d’autres marques puisque le constructeur chinois Realme prépare un chargeur magnétique similaire à celui d’Apple. Un chargeur plus puissant, plus efficace… et beaucoup plus encombrant.

Présentée en fin d’année 2020, la recharge MagSafe de nouvelle génération a ouvert de nombreuses possibilités dans l’écosystème Apple. Le mécanisme de recharge magnétique sans-fil laisse le champ libre aux constructeurs d’accessoires pour créer des gadgets plus ou moins intéressants. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que quelqu’un ne copie l’idée.

Rapide et encombrant

L’honneur revient au constructeur chinois Realme qui, d’après le site GSM Arena, va bientôt présenter sa technologie surnommée MagDart aux côtés d’un futur téléphone compatible. Le principe est le même qu’avec MagSafe (un chargeur sans fil avec aimants), mais l’exécution diffère assez largement.

Le chargeur de Realme embarque, comme on peut le voir, un ventilateur en plus de la simple bobine de recharge. Il y a fort à parier que ce composant a été placé là, car le constructeur souhaite produire un chargeur sans fil capable de grimper au-delà des 15 watts offert par les chargeurs à induction actuels.

Mais en voulant privilégier la performance, Realme oublie l’ergonomie. L’intérêt de la recharge magnétique est qu’elle laisse le champ libre à l’utilisation du téléphone. Le galet d’Apple par exemple est léger et prend suffisamment peu de place pour qu’on puisse se saisir du téléphone sans avoir à décoller le chargeur.

Le début de la recharge magnétique sur Android ?

La station de recharge Realme semble trop imposante pour pouvoir être saisie en même temps que le téléphone. Il faudra nécessairement le laisser posé sur une table, ce qui réduit l’intérêt du mécanisme magnétique. Fort heureusement, Realme prépare aussi un autre modèle de chargeur magnétique dont le design ressemble bien plus à celui d’Apple, selon le site GizmoChina.

Cette première incursion d’un constructeur Android dans le monde des chargeurs magnétiques est un premier pas vers la démocratisation de ce type d’accessoire, au-delà de l’écosystème Apple. Si les constructeurs parviennent à se mettre d’accord sur un standard, on pourrait voir éclore tout un écosystème d’accessoires pour les téléphones Android.

