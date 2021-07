Romain Ribout - 26 juillet 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le modèle 2021 de l'Apple TV 4K a été annoncé au printemps dernier. Le nouveau boitier multimédia de la firme de Cupertino est néanmoins déjà soldé sur Amazon.

Apple a décidé de renouveler son Apple TV 4K en début d’année 2021. Plus performant que l’ancienne génération grâce à la puce qui animait les iPhone XR, XS et XS Max, ce boitier multimédia s’accompagne également d’une télécommande repensée pour faciliter et rendre plus agréable l’expérience sous tvOS.

Ce nouveau modèle est actuellement disponible en promotion sur Amazon, à 179 euros au lieu de 199 euros pour la version avec 32 Go de stockage interne.

Pour mieux comprendre l’offre

L’Apple TV 4K de 2021 est-elle plus performante que l’ancien modèle ?

La firme de Cupertino a dopé les performances de son boitier multimédia, puisque l’Apple TV 4K 2021 embarque le processeur A12 Bionic qui équipait les iPhone XR, XS et XS Max à la place de la vieillissante puce A10X. La marque californienne annonce que la puissance est jusqu’à 50 % supérieure par rapport à l’ancienne génération, ce qui devrait rendre l’interface encore plus fluide et offrir une meilleure qualité graphique, dans les jeux compatibles.

Cette hausse de performances permet également à l’Apple TV 4K 2021 de proposer un mode HDR avec un taux de rafraichissement plus élevé qu’auparavant. Le Dolby Vision (pour la vidéo) et le Dolby Atmos (pour le son) sont également présents.

Qu’apporte la nouvelle télécommande ?

La télécommande de l’Apple TV 4K affiche une nouvelle ergonomie. L’emplacement des boutons n’est pas radicalement différent, mais celui qui fait appel à Siri est désormais placé sur la tranche droite ce qui le rend facilement accessible — avec l’index pour les gauchers et le pouce pour les droitiers. Des boutons Mute et Power font aussi leur apparition.

Vous aurez d’ailleurs remarqué que la couleur de la télécommande a changé, de noire à grise, car cette dernière est dorénavant fabriquée avec de l’aluminium recyclé. La zone de contrôle tactile circulaire fait également peau neuve avec une meilleure délimitation, pour une sensation très similaire aux anciens iPod.

Que savoir de plus ?

L’Apple TV 4K 2021 propose une expérience utilisateur agréable et parfaitement fluide sous tvOS. Elle s’intègre parfaitement dans l’écosystème de la marque et offre évidemment des fonctionnalités exclusives pour les possesseurs d’iPhone, comme le fait de pouvoir contrôler le téléviseur sans télécommande. Votre iPhone pourra même servir de sonde en le rapprochant de la TV pour ajuster au mieux les paramètres de l’Apple TV 4K.

