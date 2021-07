À l’approche des départs en vacances se pose toujours l’angoissante question de la sécurité de son logement. En 2021, les solutions de télésurveillance sont nombreuses, efficaces et éprouvées. Zoom sur l’offre de Verisure, leader du secteur, qui propose depuis peu une caméra de télésurveillance de grande marque dans son service.

Il y a un secteur d’activité qui a particulièrement souffert des confinements successifs de 2020 et 2021 : le cambriolage. Les chiffres relevés par l’État l’année dernière parlent d’eux-mêmes : la police et la gendarmerie dénombraient 231 900 cambriolages de logements en 2019, le chiffre est tombé à 185 600 en 2020. Une baisse de 20 % qui s’explique logiquement : le métier de cambrioleur est fatalement plus compliqué quand les gens sont obligés de rester chez eux.

Cette baisse cache en réalité une forte disparité entre les différents trimestres de l’année. Si durant le deuxième et le dernier trimestre de l’année 2020 le nombre de cambriolages a sensiblement chuté, le troisième trimestre, celui des grandes vacances, est marqué par un retour à la normale.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à l’instar de n’importe quel marché, le domaine du cambriolage sait se saisir de la moindre opportunité. Et la meilleure période pour profiter d’un regain d’activité est sans conteste les vacances d’été. Une tendance qui va inéluctablement se confirmer en 2021.

Des solutions de surveillances complètes et clé en main

Pour se prémunir des cambriolages en 2021, les moyens de surveiller son logement sont désormais nombreux et se basent pratiquement tous sur des objets connectés. Il est ainsi tout à fait possible d’installer soi-même une caméra connectée, puis d’être alerté par son smartphone en cas de mouvement inhabituel. Pratique pour savoir ce qu’il se passe chez soi, mais peu efficace pour vous alerter quand vous dormez.

La solution la plus pratique et la plus rassurante est une solution tout-en-un avec une alarme connectée associée à de la télésurveillance, comme le propose Verisure sur son site web.

L’offre de Verisure se veut la plus complète possible. Elle profite de l’expérience de la société suédoise en matière de protection des habitations pour les particuliers. Son offre comporte une quinzaine d’accessoires de sécurité à installer dans tout type de logement, dont, dans l’offre de base :

Une plaque et des autocollants “Alarmes” placés en évidence devant le logement pour dissuader les cambrioleurs

Des détecteurs de chocs et d’ouverture sur les portes d’entrée qui activent l’alarme en cas de vibration inhabituelle

Un détecteur de mouvements avec prise d’images en couleurs

Une centrale d’alarme, reliée à tous les capteurs disposés dans la maison, qui émet un bruit strident afin de faire fuir les intrus. Elle est connectée en permanence au réseau 3G ou GPRS.

Un lecteur de badge d’accès, pour activer ou désactiver l’alarme.

À ce pack de base, Verisure propose également d’ajouter des dispositifs supplémentaires en option comme un brouillard anti-cambriolage ou une caméra de surveillance (la très bonne Arlo Essential Spotlight) que l’on peut installer à l’intérieur ou à l’extérieur de son logement. Vous pouvez découvrir la caméra connectée proposée par Verisure sur son site Internet.

Une surveillance 24/24 heures

L’ensemble du dispositif de Verisure est ensuite associé à une centrale d’alarme, elle-même reliée à Internet via le réseau 3G ou GPRS, grâce à une carte SIM intégrée. Cette centrale est connectée à l’application mobile My new Verisure (disponible sur Android et iOS), depuis laquelle on peut consulter en temps réel les alertes émises par les capteurs, activer ou désactiver l’alarme ou encore voir et revoir les photos et vidéos prises par les capteurs.

L’avantage le plus intéressant de la solution de Verisure provient surtout du système de télésurveillance effectuée par les experts de la marque. Si l’alarme de votre logement se met en marche, l’expert effectue une levée de doute via le dispositif de sécurité (détecteur de mouvement ou caméra de sécurité) pour constater ou non un cas avéré.

Si l’expert en question constate qu’il y a une intrusion ou un début d’incendie dans votre habitation, il va, dans la minute qui suit, faire appel aux services d’urgence (forces de l’ordre, pompiers) pour une intervention sur place.

Un dispositif flexible et installé par un professionnel

Le dernier avantage d’un système de télésurveillance clé en main comme celui de Verisure, est qu’il est installé par des professionnels, qui se déplacent directement chez vous. Après avoir effectué un premier devis par téléphone, un installateur va se rendre à votre domicile pour auditer les lieux, placer et installer le bon matériel au bon endroit.

Ce professionnel va rapidement identifier les principaux points faibles de votre logement (porte d’entrée, porte-fenêtre, garage), mais aussi décider où placer la (les) caméras ou les différents détecteurs de mouvement ou de chocs. C’est également lui qui va vous expliquer comment fonctionne le matériel et comment se servir de l’application.

Verisure propose aujourd’hui différentes versions aux particuliers. Il existe ainsi deux offres de base (Verisure Initiale et Verisure Optimale) auxquelles il est possible d’adjoindre des accessoires ou services de sécurité supplémentaires. Chaque dispositif est réalisé sur mesure en fonction de son logement. Pour en savoir plus et réaliser un devis, rendez-vous sur le site officiel de Verisure.