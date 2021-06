Amazon continue de faire le ménage sur son site. Le géant du e-commerce vient de bannir RavPower, un énorme fabricant d’accessoires pour smartphone. En cause, la publication d’avis frauduleux et rémunéré.

Après Aukey, c’est au tour de RavPower de se faire bannir d’Amazon. L’entreprise chinoise qui commercialise des tas d’accessoires pour smartphone vient de se faire épingler par le géant de la vente en ligne. En cause : un trafic de faux avis, encore une fois.

Prohibée par les conditions d’utilisation d’Amazon, cette pratique est pourtant assez développée sur le site qui peine parfois à lutter contre ces méthodes trompeuses comme une association de consommateurs britannique le montrait en 2019. Mais Amazon est bien décidé à faire le ménage et en ce 17 juin : c’est donc un nouvel acteur qui est bouté du site.

Il faut dire que l’entreprise n’est pas particulièrement discrète sur le sujet. Comme le remarquait une journaliste du Wall Street Journal sur Twitter, chaque produit envoyé arrive avec une petite carte offrant 35 $ de bon d’achat à toutes personnes qui poste un avis sur Amazon et le communique à RavPower.

Following my fake review story, listings for Amazon-native electronics brand RAVPower are gone.

The company offered $35 gift cards for reviews on a product that was sold directly by Amazon itself. RAVPower acted as a wholesale vendor on that listing.https://t.co/6nazZZ5Wtb pic.twitter.com/znp9u48YHV

— nicole nguyen (@nicnguyen) June 16, 2021