Windows 10 propose, dans une mise à jour de juin 2021, un widget météo dans la barre des tâches du système d'exploitation. Il est possible de le réduire ou même de l'enlever.

C’est une fonctionnalité qui est arrivée avec la dernière mise à jour de Windows 10, en juin 2021. Dans la barre des tâches du système d’exploitation, vous avez désormais un encart vous annonçant le point météo du jour — pour le 16 juin, par exemple, on apprend qu’il fait 30°C dans la ville où l’on réside, et que le bulletin s’accompagne d’une alerte jaune du fait d’un épisode précoce de forte chaleur.

C’est évidemment pratique pour avoir des prévisions au jour le jour, sans avoir à les chercher en ligne ou en lançant une quelconque application : tout est sous nos yeux. Mais pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de cette information, sachez qu’il est tout à fait possible de la réduire, voire de la supprimer complètement. Il s’avère que ce petit widget ne se contente pas de présenter la météo.

En cliquant dessus, c’est toute une fenêtre d’actualité qui est proposée : les cours de certaines actions en bourse, le prochain match du championnat de football, les dernières dépêches et informations et aussi le trafic dans les environs, basé ce que sait Microsoft de notre géolocalisation. Une option permet éventuellement d’être redirigé sur la page d’accueil de MSN pour aller plus loin.

Retirer le widget météo de la barre de tâches dans Windows 10

La bonne nouvelle, c’est qu’il est assez facile de reprendre la main sur le widget : vous avez la possibilité d’en réduire la taille, en effectuant un clic droit à son niveau et en vous rendant à la ligne « Actualités et champs d’intérêt ». Il vous suffit alors de choisir « Afficher l’icône uniquement » pour limiter l’indicateur météo à une simple icône représentant l’état du temps (ici, un grand Soleil).

Vous avez également la possibilité d’empêcher la fenêtre d’apparaître à l’écran si par hasard votre souris passe au-dessus du widget météo. Dans ce cas, il vous faut décocher l’option « Ouvrir au survol ». Dans ce cas de figure, l’ouverture de la fenêtre ne se fera que si vous cliquez effectivement sur le widget. La manipulation fonctionne évidemment dans l’autre sens si vous changez d’avis.

Si par contre vous ne voulez vraiment pas de cette fonctionnalité, alors vous devez choisir « Désactiver » après avoir été dans « Actualités et champs d’intérêt ». La barre des tâches retrouvera alors une apparence similaire à celle que vous connaissiez avant la mise à jour de Windows 10. Là encore, vous avez la possibilité de revenir en arrière si en fin de compte le point météo s’avère plus utile que prévu.

