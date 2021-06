Noémie Koskas - 01 juin 2021 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPad 2020 d'Apple devient plus accessible aujourd'hui, puisque sa version 32 Go + Wi-Fi bénéficie d'une réduction de 23 % sur son prix d'origine, le faisant passer de 389 euros à 299,99 euros sur Rakuten.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les produits commercialisés par Apple ne sont pas toujours hors de prix. En effet, la firme de Cupertino a sorti, en 2020, une tablette iPad de 10,2 pouces plus abordable. Malgré un prix contenu par rapport aux autres références de la marque, les performances sont bel et bien là, notamment grâce à la puissante puce A12 Bionic.

Auparavant proposé à 389 euros, l’iPad 2020 dans sa version 32 Go + Wi-Fi est actuellement disponible à 299,99 euros sur Rakuten. Il s’agit d’un modèle importé.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de l’iPad 2020 ?

L’iPad 2020 intègre un écran Retina True Tone de 10,2 pouces. Comme sur son modèle de 2019, Apple a une fois encore misé sur de larges bordures autour de la dalle, et un bouton Home équipé de Touch ID s’affiche en façade. Les performances seront assurées par la puissante puce A12 Bionic, qui équipait d’ailleurs les iPhone XS et XR. Grâce à ce SoC, on a droit à un gain de puissance de 40 % par rapport au modèle précédent. Concrètement, les applications, y compris les jeux, tourneront sans problème ni ralentissement. Rien à voir avec l’iPad Pro, évidemment, car ce dernier se destine davantage à un public plus créatif et professionnel.

Qu’en dire de plus ?

L’iPad embarque un duo de caméra de 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, ce qui est plutôt anecdotique, une tablette n’étant pas vraiment utilisée pour capturer des clichés très détaillés. Mais ces deux caméras suffiront amplement pour faire des FaceTime, par exemple. Autrement, l’iPad profitera d’une autonomie d’une dizaine d’heures, selon Apple. La recharge s’opèrera quant à elle via un port Lightning avec un chargeur de 20 W. Vous pourrez également brancher un clavier Smart Keyboard via le Smart Connector, ou même utiliser un Apple Pencil de première génération pour quelques travaux de graphisme ou encore annoter des documents.

À qui se destine cet iPad 2020 ?

Cet iPad s’adresse à un public plus large que l’iPad Pro, davantage adapté aux professionnels. Mais les créatifs pourront tout de même apprécier l’iPad 2020 pour sa réactivité et sa légèreté. Cette tablette sera également idéale pour des tâches courantes, comme le visionnage de vidéos ou la rédaction de notes. Enfin, les joueurs et joueuses pourront connecter une manette via Bluetooth pour pouvoir utiliser l’iPad comme une véritable console de jeux vidéo… et profiter pleinement d’Apple Arcade.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo