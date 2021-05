L'arrivée prochaine des codes QR à l'entrée des établissements pose la question des données éventuellement collectées et de leur anonymat. Voilà comment le dispositif se présente.

C’est dans deux semaines qu’une nouvelle phase du déconfinement s’ouvrira, avec la réouverture de nombreux établissements. Cette reprise s’accompagnera du retour des cahiers de rappel, dans lesquels le public doit renseigner ses coordonnées pour être alerté si un malade est repéré, et de l’entrée en scène — c’est une nouveauté en France — des codes QR à scanner à l’entrée.

Comme avec StopCovid, devenu par la suite TousAntiCovid, ce dispositif dont la mise en place ne sera effective qu’à partir du 9 juin — les propriétaires peuvent toutefois déjà générer leurs premiers codes QR pour prendre de l’avance — soulève des questions légitimes sur la captation et l’utilisation de données nominatives. Quelles informations sont en jeu ? Et, le cas échéant, sont-elles anonymes ?

La première chose à rappeler est que ni TousAntiCovid ni l’usage des codes QR ne sont obligatoires. Par contre, si vous voulez accéder à l’intérieur d’un bar, d’un café, d’un restaurant ou d’une salle de sport, et plus généralement dans certains lieux, vous devez utiliser soit le code QR via TousAntiCovid soit le carnet de rappel, qui consiste à inscrire ses coordonnées sur une feuille fournie par l’établissement.

Vous avez le choix entre le carnet de rappel ou le code QR en intérieur. Le choix d’un mode de traçage des contacts est obligatoire ;

Vous pouvez ignorer le carnet de rappel et le code QR à l’extérieur, par exemple si vous êtes à une terrasse.

Comment marche le code QR ?

Il faut ensuite comprendre de quelle façon marche ce code QR. Au moment de le générer, le ou la propriétaire de l’établissement n’a qu’à renseigner le type de lieu dont il s’agit (par exemple : une discothèque, un restaurant, une salle de sport, etc.) et sa capacité d’accueil (ou, le cas échéant, sa superficie). Il n’est demandé à aucun moment le nom du lieu, son adresse, l’identité du gérant ou quoi que ce soit d’autre.

Le visuel qui stocke ces informations ne contient donc pas de données nominatives. Il ne produit qu’une longue suite de caractères pour pouvoir être suffisamment spécifique à l’établissement. Dans l’application TousAntiCovid-Signal, cela peut être un code comme : 71b6e0f5-d2dd-6274-4ab6-f99a4c7bafeb. En cas d’alerte, seules les personnes qui ont enregistré ce code seront prévenues.

Le code QR à vocation à être imprimé sur des feuilles de papier. Comme il ne s’agit, au final, que d’encre noire projetée sur des fibres cellulosiques végétales, le code QR n’est pas en mesure d’enregistrer quoi que ce soit. C’est juste un carré en noir et blanc, dont le sens ne se révèle qu’à travers l’application TousAntiCovid-Signal. Dès lors, le ou la propriétaire du lieu ne peut rien obtenir par ce canal-là.

Tout se passe en fait dans TousAntiCovid-Signal. Mais là encore, il n’y a pas de données nominatives en jeu : ce qu’elle enregistre, c’est l’identifiant que l’établissement a généré (comme 71b6e0f5-d2dd-6274-4ab6-f99a4c7bafeb). L’information est enregistrée localement dans le smartphone, avec un horodatage (date et heure de visite) et une durée, qui sont aussi indiqués dans le code QR.

L’application n’utilise à aucun moment la localisation ni des personnes ni des lieux, que ce soit au moyen des données GPS des téléphones portables ou autres, es-il ajouté dans la documentation du dispositif. Il est vrai que la demande d’accès à la géolocalisation sur Android au moment de l’inscription peut déstabiliser, mais c’est en raison de contraintes techniques sur l’OS mobile de Google.

Si une personne est déclarée malade, et si elle rentre l’information dans l’appli, alors cette dernière transmet à un serveur central contrôlé par l’État à la fois l’identifiant du mobile sur lequel TousAntiCovid est installé (dans le cadre du traçage des contacts électronique) mais aussi les informations relatives au QR code, c’est-à-dire l’identifiant associé au lieu ainsi que l’horodatage.

L’horodatage se fait sur une plage horaire relativement large, de deux heures, et celui-ci correspond à la durée de validité du scan. Si vous scannez par exemple un lieu à 15 heures, la plage horaire ira de 15 heures à 17 heures. Si vous restez plus longtemps, il faudrait faire un nouveau scan du lieu afin de rouvrir une nouvelle plage horaire de deux heures. Il n’est toutefois pas certain que cela soit respecté.

À ce moment-là, le serveur se charge de transmettre aux applications une liste des lieux qui sont à risque (c’est-à-dire qui lui ont été remontés) et c’est au niveau local, c’est-à-dire dans les smartphones, qu’une correspondance est effectuée : l’application vérifie si le code QR et l’horodatage reçus du serveur concernant un lieu à risque correspondent à un code QR et à un horodatage similaires.

Le carnet de rappel est bien plus exposé

Voilà, grossièrement, comment marche le dispositif par code QR tel qu’il a été présenté par le gouvernement, avec des échanges entre les smartphones et le serveur qui sont de toute évidence limités au strict nécessaire — tant qu’ils ne se déclarent pas eux-mêmes malades, les autres individus n’envoient rien au serveur sur les lieux qu’ils ont visités — qui sont de toute façon anonymes, vu la façon dont les codes QR sont produits.

D’autres dispositions sont prises pour limiter encore un peu plus les risques. L’application efface automatiquement les lieux qui ont été scannés et mémorisés après deux semaines, au moment de l’ouverture — ces 15 jours correspondent à la durée moyenne d’incubation du virus. Par ailleurs, elle regroupe tous les lieux enregistrés dans un journal dédié, et il est possible d’effacer les entrées que l’on souhaite.

Il n’y a évidemment pas de risque zéro en matière de sécurité informatique et on peut se prêter à un exercice de pensée mettant en scène une attaque complexe qui permettrait de retrouver l’identité derrière chaque identifiant individuel TousAntiCovid et de savoir quel lieu vous avez fréquenté et à quelle heure. Cependant, un tel scénario, s’il reste plausible, parait très difficile à exécuter.

Il faudrait vous cibler ou mener une opération sur les mobiles qui ont TousAntiCovid, en parvenant à surclasser les protections figurant dans Android, iOS, et dans l’application elle-même. Si une opération est conduite au niveau du serveur, il faut réussir à le pénétrer, alors qu’il répond à des critères très élevés en matière cyber. Et le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle (savoir où vous étiez et quand).

« La liste des QR codes […] sont stockées sur un serveur central dédié, hautement sécurisé », indique une FAQ, qui mentionne SecNumCloud — il s’agit d’un label décerné par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information pour les prestataires répondant à un cahier des charges exigeant. « Pour plus de sécurité, ce serveur est distinct de celui utilisé pour la gestion des contacts identifiés […] via le suivi des contacts par Bluetooth ».

Toutes ces limites ont de fait une autre conséquence : il ne sera pas possible de savoir où on a été potentiellement exposé à une personne malade ni quand et encore moins son identité. On saura juste qu’une situation à risque a été observée et qu’il faut alors prendre des mesures spécifiques, en fonction de ce que recommande l’application : se faire tester et, éventuellement, s’isoler.

De fait, cette approche est plus protectrice en matière de données personnelles qu’un cahier de rappel dans lequel les personnes sont invitées à laisser leurs cordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone). En octobre, il avait été constaté que des carnets étaient laissés sans surveillance, exposant de fait les données inscrites à des regards indiscrets. D’autres ont servi à des fins commerciales.

