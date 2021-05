Le 9 juin, vous aurez la possibilité de scanner un QR-Code avec l'app TousAntiCovid-Signal à l'entrée de certains lieux fermés (bar, restaurants, salles de sports). Pour décider de façon éclairée si vous souhaitez le faire, voici quelques clés de compréhension.

À partir du 9 juin, vous pourrez de nouveau vous asseoir à l’intérieur des bars et des restaurants, et vous pourrez de nouveau fréquenter les salles de sports. Le problème, c’est que les risques de transmission covid-19 sont plus importants en intérieur qu’en extérieur, et que l’épidémie est loin d’être terminée.

Alors, pour que ces nouvelles libertés ne génèrent pas systématiquement de nouveaux foyers de contamination, le gouvernement a prévu un dispositif de traçage des contacts spécifique aux lieux clos. L’objectif : prévenir les visiteurs exposés à une personne positive au covid-19, afin qu’ils puissent se mettre en quarantaine et se faire tester ; et ainsi ne pas contribuer à la diffusion de la maladie.

Ce nouveau dispositif va être intégré à l’app TousAntiCovid (TAC), sous le nom « Signal ». Détail d’importance : l’utilisation du traçage des contacts de TousAntiCovid-Signal ne contraindra pas à l’utilisation du traçage des contacts déjà en place sur TousAntiCovid (et inversement). Autrement dit, ce sont deux fonctionnalités distinctes de la même app.

Concrètement, TAC-Signal va vous permettre de scanner des QR-codes spécifiques affichés par les gérants des lieux clos que vous visiterez. Sans entrer dans le détail (notre article de référence) de son fonctionnement, le scan vous fera simplement enregistrer sur votre app un identifiant spécifique au lieu, associé à l’heure du scan. Au 21 mai, tous les détails ne sont pas encore connus, mais le gouvernement devrait mettre une FAQ en ligne dans les jours à venir.

Dernier point d’importance : les « cahiers covid » (les carnets de rappel), déjà déployés lors du déconfinement d’octobre 2020, devraient aussi faire leur retour. Ils pourront être une alternative papier à TAC-Signal, même si le système de traçage des contacts qui en découle est bien différent.

Pourquoi scanner le QR-code ?

Si vous scannez le QR-code avec TAC-Signal, vous entrez dans le dispositif de traçage des contacts de l’établissement. Cela vous donne deux avantages :

Vous serez averti ou avertie si vous avez été exposé ou exposée à une personne qui se sera déclarée positive au covid-19 dans l’app. Vous saurez que vous êtes donc cas contact et vous pourrez vous mettre en quarantaine et faire un test PCR si besoin.

à une personne qui se sera déclarée positive au covid-19 dans l’app. Vous saurez que vous êtes donc cas contact et vous pourrez vous mettre en quarantaine et faire un test PCR si besoin. À l’inverse, vous pourrez vous déclarer positif au covid-19 le cas échant, et ainsi prévenir indirectement les autres clients du lieu pour qu’ils puissent agir en conséquence.

Vous ne serez pas obligés de scanner le QR-code

Dès les premières ébauches de StopCovid (l’ancêtre de TAC) la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a martelé que l’utilisation de l’app devrait rester volontaire. Autrement dit, elle préconise qu’un citoyen fervent supporter de l’app et un autre refusant de l’installer doivent rester égaux en droit. Ce principe devrait s’appliquer à TAC-Signal.

Autrement dit, elle préconise qu’un citoyen fervent supporter de l’app et un autre refusant de l’installer doivent rester égaux en droit. Ce principe devrait s’appliquer à TAC-Signal. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas utiliser le système de QR-code, le restaurateur pourra vous proposer en alternative un cahier de rappel papier ou numérique. Lors de la réouverture des restaurants l’an dernier, les clients n’avaient pas l’obligation de participer au traçage des contacts. « En pratique, le responsable de traitement ne peut pas refuser l’accès à son établissement, si la personne refuse de communiquer ses données [dans le carnet de rappel, ndlr] », écrivait alors la Cnil.

« En pratique, le responsable de traitement ne peut pas refuser l’accès à son établissement, si la personne refuse de communiquer ses données [dans le carnet de rappel, ndlr] », écrivait alors la Cnil. Au 21 mai, un léger doute subsiste tout de même sur l’obligation dans certains lieux. La Cnil avait évoqué la possibilité d’une obligation de participation des visiteurs à un dispositif d’enregistrement des visites. Cette obligation n’aurait été tolérée que dans les lieux présentant un « risque élevé » . La liste de ces lieux était alors inconnue, et elle l’est toujours. Puisque le gouvernement n’a plus communiqué sur le sujet, il se pourrait qu’elle n’existe même plus. Mais même dans ce cas, une alternative à TAC devrait être disponible. « La Cnil prend acte de ce que les utilisateurs conserveront la possibilité de ne pas utiliser l’application TousAntiCovid, y compris dans l’hypothèse où l’enregistrement des visites constituerait une obligation pour les personnes concernées », ajoutait-elle.

. La liste de ces lieux était alors inconnue, et elle l’est toujours. Puisque le gouvernement n’a plus communiqué sur le sujet, il se pourrait qu’elle n’existe même plus. Mais même dans ce cas, une alternative à TAC devrait être disponible. « La Cnil prend acte de ce que les utilisateurs conserveront la possibilité de ne pas utiliser l’application TousAntiCovid, y compris dans l’hypothèse où l’enregistrement des visites constituerait une obligation pour les personnes concernées », ajoutait-elle. En principe, vous pourrez refuser tout système de traçage des contacts dans la majorité des cas. Nous confirmerons cette information dès que possible.

Vous ne communiquerez pas vos données personnelles

Si vous décidez de scanner le QR-code avec TAC-Signal :

Vous ne partagerez aucune donnée personnelle avec le restaurant . C’est votre smartphone qui collectera l’identifiant du restaurant et non l’inverse.

. C’est votre smartphone qui collectera l’identifiant du restaurant et non l’inverse. En revanche, vous enverrez les données que vous aurez collectées — identifiant du restaurant, heure d’entrée, l’identifiant de votre TAC-Signal au moment du scan — à un serveur central, contrôlé par l’État . Cet ordinateur central se chargera de croiser les données et de prévenir les éventuels cas contacts. Les données ne seront pas conservées plus de 14 jours, un délai qui correspond à celui de la quarantaine.

. Cet ordinateur central se chargera de croiser les données et de prévenir les éventuels cas contacts. Les données ne seront pas conservées plus de 14 jours, un délai qui correspond à celui de la quarantaine. Le risque zéro n’existe jamais en cybersécurité, mais les scénarios éventuels pour abuser le système semblent extrêmement difficiles à mettre en place. Le tout, pour un butin plus que modéré (savoir à quelle heure vous étiez à tel ou tel lieu).

Pour les raisons évoquées ci-dessus, si vous souhaitez participer à un dispositif de traçage des contacts, privilégiez le QR-Code au cahier de rappel. La version papier du dispositif de traçage des contacts demande de renseigner, nom, prénom et moyen de contact (téléphone, email). Ces données personnelles sont le plus souvent mal protégées par les restaurateurs. Ils y ont accès et laissent parfois l’accès aux autres clients par inadvertance.

