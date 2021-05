Facebook lance un test pour inviter les internautes à lire d'abord les articles qu'ils prévoient de partager à leurs contacts.

Vous êtes du genre à ne lire que le titre d’un article de presse avant de le partager sur les réseaux sociaux ? À l’avenir, Facebook pourrait vous en faire le reproche. Le site est en train de tester une fonctionnalité consistant à inciter les internautes à ouvrir d’abord le lien qu’ils se préparaient à envoyer à leurs contacts. En cela, la plateforme s’inspire de toute évidence d’un essai semblable lancé par Twitter.

« À partir d’aujourd’hui, nous testons un moyen de promouvoir un partage plus éclairé des articles d’actualité. Si vous souhaitez partager un lien vers un article d’actualité que vous n’avez pas ouvert, nous afficherons un panneau vous encourageant à l’ouvrir et à le lire avant de le partager avec d’autres personnes », écrit Facebook dans un message publié sur Twitter le 10 mai.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

