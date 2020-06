Sur Android, Twitter teste le déclenchement d'une fenêtre de validation si vous partagez un article sans l'avoir ouvert dans l'application, et donc potentiellement sans l'avoir vraiment lu.

« Lorsque vous partagez un article, cela peut créer une discussion, alors vous feriez mieux de l’avoir lu avant de le tweeter. » Ce message a été publié par un compte officiel de Twitter, le 10 juin 2020, pour annoncer la mise en place d’une fonctionnalité-test sur les smartphones Android. Le concept : lorsque vous retweetez un article, mais que vous n’avez pas cliqué sur le lien dans l’app Twitter, le réseau social vous demandera si vous êtes bien certains de vouloir le partager sans l’avoir lu.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020