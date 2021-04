Relativement méconnues, différentes options permettent à l'utilisateur d'affiner les contenus qui sont affichés sur son fil d'actualité Facebook. En complément des algorithmes du réseau social, ces options sont un excellent moyen de retrouver un fil d'actualité qui nous correspond vraiment.

Alors même qu’il est censé n’afficher que du contenu de ses amis et proches, des pages suivies ou des groupes rejoints, le fil d’actualité Facebook est parfois déroutant. On le sait peu, mais il est tout à fait possible de filtrer facilement les opinions politiques du tonton dont vous n’avez que faire ou l’affichage d’un énième commentaire de votre mère sur une vidéo de chat. Facebook propose de nombreux outils pour cela — et nous les avons listés.

Apprendre à dompter son fil Facebook

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que l’algorithme de Facebook est conçu pour proposer un fil d’actualité adapté à l’utilisateur. C’est-à-dire que chacun des utilisateurs profite d’un fil unique, assemblé selon différents facteurs enregistrés par le réseau social, comme les interactions par exemple. Laisser un « j’aime » sur une page ou une publication, ajouter de nouveaux amis ou encore rejoindre des groupes sont autant d’éléments qui façonnent un fil d’actualité. C’est aussi ce qui vous empêche de tomber sur des publications trop éloignées de vos centres d’intérêt.

Néanmoins, il arrive que certaines publications affichées ne soient pas forcément de votre goût. C’est pour cette raison que Facebook propose plusieurs options afin de personnaliser son fil d’actualité. Ainsi, vous pouvez mettre en avant certains contenus qui vous intéressent, et au contraire masquer tous ceux que vous ne souhaitez pas voir. Le tout se fait très simplement, depuis le site ou l’application mobile.

Facebook propose au total 5 options qui permettent de personnaliser son fil d’actualité. De la gestion des favoris à l’affichage chronologique, découvrez dans cet article l’ensemble de ces outils.

Les favoris : ne rien manquer de ses pages préférées

Le fonctionnement des favoris sur Facebook est extrêmement simple. Une fois qu’une page ou qu’un ami est défini comme tel, leurs publications apparaîtront toujours en haut du fil d’actualité. Si vous tenez absolument à ne manquer aucune nouveauté d’un groupe de musique ou d’une boutique en ligne, c’est vers cette option qu’il faut se tourner.

La gestion des favoris est disponible sur l’application mobile et sur le site de Facebook. Cela se trouve dans le menu, soit sur l’onglet de droite de l’application mobile ou sur le bandeau latéral gauche du site. Cette catégorie peut comprendre jusqu’à 30 pages au maximum. Ni les pages ni les amis concernés ne sont notifiés lorsque vous ajoutez une page à vos favoris. Vous pouvez donc les paramétrer à votre guise, afin de faire entrer et sortir de nouvelles pages selon vos envies.

En bref, on vous le conseille si :

Vous ne voulez vraiment pas rater une publication de votre maman

Vous voulez voir les meilleures publications au début de votre fil d’actualité

Masquer : bloquer temporairement les publications d’une page

Il est possible que les publications d’une page apparaissent régulièrement sur votre fil d’actualité, même si elle ne figure pas dans vos « j’aime ». C’est souvent le cas lorsque certains de vos amis interagissent régulièrement avec elle. Heureusement, il est possible de la masquer très facilement en quelques clics.

Lorsque vous tombez face à une publication d’une page que vous ne souhaitez pas voir, appuyez sur les trois petits points situés en haut à droite de celle-ci. Ici, il ne vous reste qu’à appuyer sur « masquer pendant 30 jours » pour ne plus voir cette page pendant un mois. Vous pouvez également sélectionner « masquer la publication » pour indiquer à l’algorithme de Facebook que ce type de publication ne vous convient pas.

En bref, on vous le conseille si :

Vous en avez marre de voir régulièrement les publications d’une page que vous n’aimez pas

Facebook a si bien cerné vos goûts que vous passez trop de temps sur les contenus suggérés

Se désabonner : rester proche sans subir les publications

Nous avons presque tous cette vieille connaissance dans nos amis sur Facebook qui publie très fréquemment du contenu bien loin de nos centres d’intérêt. Mais on la garde dans nos contacts « au cas où ». Et bien Facebook propose une option parfaitement adaptée à cette situation.

Sur les profils et les pages de votre choix, il est en effet possible de sélectionner l’option « se désabonner ». Toutes les publications des pages concernées n’apparaîtront plus sur votre fil d’actualité, mais vous aurez toujours cette page dans vos mentions « j’aime » ou dans vos amis.

En bref, on vous le conseille si :

Vous n’avez vraiment plus les mêmes centres d’intérêt que certaines de vos anciennes connaissances

Vous avez aimé la page du groupe de musique de votre collègue juste pour lui faire plaisir

Les plus récents : un fil d’actualité chronologique

Par défaut, le fil d’actualité de Facebook se compose grâce à des algorithmes qui trient les publications dans un certain ordre. Toutefois, le réseau social permet également de façonner son fil d’actualité avec un affichage chronologique. Si vous avez l’impression de toujours voir les publications des mêmes pages, cette option est à considérer.

Sur l’application mobile, cette fonctionnalité nommée « les plus récents » se trouve dans l’onglet « menu » situé à droite. Sur le site, elle se trouve dans le bandeau latéral de gauche. Attention toutefois puisque l’affichage chronologique n’est valable qu’une fois l’option sélectionnée. Si vous relancez l’application quelques heures après, le fil d’actualité se retrouve avec un traitement personnalisé.

En bref, on vous le conseille si :

vous voulez voir les publications les plus récentes tout en haut du fil d’actualité

vous voulez lire les publications de pages que vous n’avez pas l’habitude de voir sur votre fil d’actualité par défaut

« Pourquoi je vois ça ? » : comprendre les suggestions de Facebook

Pour ne pas que vous soyez toujours face aux mêmes publications, Facebook affiche régulièrement du contenu provenant de pages que vous ne suivez pas. C’est un excellent moyen de découvrir de nouvelles publications susceptibles de nous plaire.

Ces suggestions reposent sur vos différentes interactions sur Facebook. Depuis peu, le réseau social vous permet de connaître précisément les raisons pour lesquelles une suggestion apparaît. En effet, lorsque vous en trouvez une sur votre fil d’actualité, il suffit de cliquer sur les trois petits points puis de sélectionner « pourquoi est-ce que je vois cette publication ? ». Facebook explique ensuite quels éléments l’ont amené à vous suggérer ce contenu.

En bref, on vous le conseille si :

vous voulez comprendre pourquoi Facebook vous suggère certains contenus

vous voulez connaître les éléments précis que Facebook utilise pour afficher de nouvelles publications