Huawei a dévoilé son troisième smartphone pliable. Le Mate X2 se distingue par un changement radical de design, pour ressembler au Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

À l’occasion d’une présentation diffusée en ligne le 22 février, Huawei a lancé son Mate X2, troisième smartphone pliable de son histoire. Quand on regarde les photos du produit, il est difficile de ne pas penser à un successeur du Galaxy Z Fold 2 de Samsung tant les deux objets hybrides se ressemblent. Pour Huawei, il s’agit d’un véritable aveu de faiblesse face à son concurrent coréen, puisque ses deux premiers Mate X avaient opté pour un design radicalement différent.

Ainsi, le Mate X et le Mate XS se distinguait du Galaxy Fold et du Galaxy Z Fold 2 par une conception centrée sur un seul écran capable de se plier vers l’intérieur. Avec le Mate X2, on passe à deux surfaces d’affichage : un à l’extérieur pour le format téléphone, un autre, plus grand, à l’intérieur pour l’usage tablette. C’est une preuve que Samsung a trouvé la meilleure recette des deux, avec moins de compromis à faire à l’utilisation. Huawei vante sa charnière de meilleure qualité, qui joue sur les épaisseurs pour garantir un jour plus petit quand le téléphone est replié — photo comparative à l’appui.

Le Mate X2 pourrait s’appeler le Galaxy Z Fold 3

Fort heureusement, le Mate X2 s’inspire davantage du plus abouti Galaxy Z Fold 2. Il fait même mieux sur la partie écran. En façade, on retrouve une dalle OLED de 6,45 pouces au format 21:9 (2 700 x 1 160 pixels), contre 6,2 pour le produit de Samsung. Elle est percée sur la gauche pour faire place à un capteur selfie.

Quand le Mate X2 est déplié, il s’appuie sur une dalle de 8 pouces non percée (2 480 x 2 200 pixels), quand le Z Fold 2 se contente d’un écran de 7,6 pouces (avec un petit trou). Les deux écrans du Mate X2 bénéficient d’un rafraîchissement de 90 Hz, pour un affichage plus fluide.

Huawei Mate X2 versus Samsung Galaxy Z Fold 2, le match des écrans :

Huawei Mate X2 Samsung Galaxy Z Fold 2 Taille écran smartphone 6,45 pouces 6,2 pouces Définition écran smartphone 2 700 x 1 160 pixels 2 260 x 816 pixels Taille écran tablette 8 pouces 7,6 pouces Définition écran tablette 2 480 x 2 200 pixels 2 208 x 1 768 pixels

Pour la partie photo, le Mate X2 se base sur un module à quatre capteurs : un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels (zoom optique x3) et un SuperZoom de 8 mégapixels (zoom optique x10).

Pour le moment, le Mate X2 n’est annoncé que pour le marché chinois, où il sera disponible à compter du 25 février, à partir de 17 999 yuans (soit près de 2 300 euros). S’il sort en Occident, il sera privé des services développés par Google. Dans un premier temps, il tournera sous EMUI 11 — basé sur Android 10 — avant de basculer sur HarmonyOS à compter du mois d’avril.

