En version bêta depuis le début du mois de février, iOS 14.5 prévoit plusieurs nouveautés et changements. Voici les principaux points à retenir.

iOS 14.5 commence à poindre le bout de son nez à l’horizon. Cette branche logicielle, qui est en phase de test bêta, et cela depuis le début du mois de février, apporte nouveautés et changements dans le système d’exploitation mobile d’Apple. Sans faire un inventaire à la Prévert, voici les principales évolutions qu’il convient de noter sur iOS 14, qui est sorti le 16 septembre 2020.

Déverrouillage de l’iPhone par Face ID même avec un masque

C’est une fonctionnalité forcément décisive en ces temps de pandémie : Face ID va pouvoir fonctionner même si vous portez un masque. Le système de reconnaissance faciale conçu par Apple pour déverrouiller son smartphone en montrant sa tête était mis en difficulté avec les consignes sanitaires sur le port d’un masque aussi souvent que possible : une moitié de visage était en effet cachée.

Il y a une subtilité : pour que ça marche, il vous faudra être propriétaire d’une montre connectée, et pas n’importe laquelle : une Apple Watch. En effet, la méthode retenue par la firme de Cupertino est de reposer sur une authentification qui se sert de cet accessoire pour vérifier que la demande de déverrouillage est bien légitime. L’Apple Watch doit elle-même satisfaire divers critères.

Apple Maps permettra de signaler des accidents sur la route

Apple Maps se dote d’une fonction communautaire qui permet aux automobilistes de signaler des évènements divers survenant pendant un trajet. En clair, Apple Maps inclut un outil à la Waze (ce que fait d’ailleurs aussi Google Maps). L’outil fonctionne sur iOS, mais est aussi compatible avec CarPlay — il s’agit de la déclinaison de l’O.S. iOS pour les voitures.

Les premiers visuels de cette fonctionnalité montrent qu’il est possible de rapporter la survenue d’un accident de circulation, mais aussi d’une zone où il y a un contrôle de vitesse. Un troisième bouton permet également de signaler un évènement inattendu sur la route. On peut s’attendre à un enrichissement progressif des options de ce Waze made in Apple afin de couvrir toutes les situations.

Une nouvelle mesure contre le pistage publicitaire

Sauf nouveau report de la part d’Apple, c’est bien au cours du premier trimestre 2021 que sa nouvelle mesure anti-pistage entrera en action. Elle devait au départ être proposée plus tôt à sa clientèle, mais la firme de Cupertino a convenu qu’il fallait laisser un peu plus de temps à son écosystème logiciel pour s’adapter. Mais Apple assure être toujours décidé à déployer cette nouvelle protection.

Ici, Apple entend revoir les conditions d’accès à l’IDFA (« IDentifier For Advertisers »), un identifiant aléatoire attribué à chaque appareil — comme l’iPhone. Apple entend attacher l’accès à l’IDFA à la condition d’un consentement individuel. Or, c’est avec l’IDFA que les annonceurs peuvent afficher de la publicité ciblée, même sans connaître l’identité des personnes. Le sujet agace les publicitaires, y compris en France.

Changer de service musical par défaut pour Siri

Si vous avez déjà demandé à Siri de jouer une musique, peut-être avez-vous constaté que c’était Apple Music, le service de streaming musical de la firme de Cupertino, qui s’ouvrait par défaut. Ce n’est certes pas gênant si l’on est client de la plateforme. Cela l’est plus si on est abonné à un concurrent, sauf à formuler oralement une requête bien précise, en citant le nom de la plateforme. iOS 14.5 entend corriger ça.

Comme l’ont relevé des internautes sur Reddit, il va être possible de choisir une application tierce afin qu’elle soit à l’avenir lancée par défaut avec une requête musicale générale. Ce paramètre pourra évidemment être changé n’importe quand. Une capture d’écran montre que Deezer et YouTube Music sont pris en charge, ainsi qu’un certain nombre d’applis, vraisemblablement selon ce qui est détecté sur l’iPhone.

Anonymat renforcé pour le Google Safe Browsing

Safe Browsing est un service de Google qui sert à afficher des avertissements sur les sites web et les applications qui peuvent être une menace pour l’internaute, par exemple parce qu’un logiciel malveillant a été détecté. Il s’agit d’une liste noire sur laquelle de nombreux navigateurs s’appuient, y compris Safari d’Apple, lorsque l’option appropriée est cochée dans les paramètres du logiciel.

Or, toujours selon des internautes sur Reddit ayant accès à la bêta d’iOS 14.5, Apple va ajouter une couche de confidentialité. L’idée est de faire passer le trafic concernant le Safe Browsing par ses serveurs, de façon à ne pas exposer l’adresse IP de l’internaute à Google. Cela coupe le lien entre l’internaute et Google, mais néanmoins Apple peut en théorie avoir une idée des sites visités, si ses serveurs sont mobilisés.

